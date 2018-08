Może być starszy niż Ziemia, ale nie tylko to czyni go wyjątkowym. Zbadano meteoryt z Mauretanii - 12-08-2018 Jak podają naukowcy ze stanu Nowy Meksyk, na Ziemię spadł obiekt, który może być starszy niż ona sama. Badania meteorytu Northwest Africa (NWA) 11119 wskazały, że liczy on sobie 4,56 miliarda lat, czyli pochodzi z czasu, kiedy Układ Słoneczny znajdował się w początkowym stadium kształtowania. czytaj dalej

Czym są Perseidy

Na noc z 12 na 13 sierpnia przypadło maksimum roju Perseidów nazywanych też łzami świętego Wawrzyńca. Choć w tym roku "spadające gwiazdy" nie pojawiały się na niebie z rekordową frekwencją, kilka z nich udało Wam się uchwycić. Zdjęcia i filmy wysłaliście na Kontakt 24

Perseidy to białe, szybkie meteory, które mogą pojawiać się w seriach po kilka-kilkanaście w ciągu kilku minut. W trakcie maksimum może pojawić się nawet 150 takich zjawisk na godzinę. Źródłem Perseidów jest kometa 109P/Swift-Tuttle, a rój ten jest znany już od starożytności.

Jeszcze je zobaczycie

Kto nie miał okazji widzieć Perseidów ostatniej nocy, może to nadrobić. Rój będzie widoczny do 24 sierpnia. Do oglądania tych meteorów nie będą potrzebne nam żadne specjalne urządzenia astronomiczne.