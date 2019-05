"Majówka na działce". Sypnęło śniegiem

Przymrozki, śnieg i intensywne opady deszczu. Alarmy i prognoza zagrożeń IMGW - 04-05-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami, opadami śniegu oraz deszczu. W niedzielę również może być groźnie - synoptycy wydali prognozę zagrożeń. czytaj dalej

Polska w ciągu najbliższej doby dostanie się pod wpływ niżu znad północnego Adriatyku i związanego z nim frontu atmosferycznego, kształtującego deszczową pogodę na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Nadal napływać będzie zimna masa powietrza arktycznego z rejonu Morza Północnego.

Na południu Polski obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed opadami śniegu. W ciągu nadchodzącej nocy w województwach zachodnich będą obowiązywać ostrzeżenia przed przymrozkami. Miejscami temperatura przy gruncie spadnie poniżej -3 stopni Celsjusza. Sprawdź, gdzie wydano alerty.

Temperatura powietrza o godzinie 16 na Dolnym Śląsku wyniosła 2 st. C. Nie była to jednak najniższa wartość w sobotę. Na Śnieżce w nocy odnotowano -5,2 st. C. Trochę cieplej było na Kasprowym Wierchu (-3,9 st. C) i w Jeleniej Górze (-0,7 st. C).

Temperatura powietrza 4 maja o godzinie 16.00 (wetteronline.de)

"Majówka na działce". Ze śniegiem

W sobotnie popołudnie mieszkańcy Bogatyni mogą podziwiać opady śniegu. Na Kontakt 24 od Andrzeja otrzymaliśmy nagranie zatytułowane "Majówka na działce" z tej miejscowości w województwie dolnośląskim. Jak napisał Reporter 24, film został zarejestrowany po godzinie 16.

Nagranie opadów śniegu otrzymaliśmy też od Reportera 24 o nicku wlodek3774. "Dziś do Bogatyni zawitała zima" - napisał. Dostaliśmy też nagrania opadów śniegu w Sudetach.

ZOBACZ POGODOWE RELACJE, KTÓRE OTRZYMALIŚMY NA KONTAKT 24: