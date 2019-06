Upał nie ustąpi. To niejedyne zagrożenie ze strony pogody - 11-06-2019 Najbliższe dni w wielu regionach kraju nadal będą upalne. Wraz z wysoką temperaturą pojawią się burze z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał orientacyjną prognozę zagrożeń. czytaj dalej

Wtorek był kolejnym upalnym dniem. W Poznaniu i Bydgoszczy termometry pokazały 35 stopni Celsjusza. Niewiele chłodniej było w Toruniu i Kaliszu, bo 34,2 st. C. Gorąco było też w Pile (34,1 st. C) oraz we Wrocławiu (33,5 st. C).

Pod wpływem niżu

Polska znajduje się pod wpływem niżu Jorn znad Niemiec. W godzinach popołudniowych nad Polską pojawiły się wyładowania atmosferyczne. Grzmiało najpierw na Podkarpaciu i na Śląsku. Burze zawitały też nad Pomorze. Tuż przed godziną 19 z Niemiec nad Ziemię Lubuską weszła kolejna porcja wyładowań.

Najwyższe wartości temperatury we wtorek

Burzowo na Śląsku

Na Kontakt 24 dostaliśmy zdjęcia i filmy gwałtownej pogody. W Tychach w województwie śląskim Reporter 24 o nicku Tomasz Pestka 112Tychy zrobił zdjęcia i nagrał chmury mammatus.

Chmury te wypiętrzają się spod dolnej części cumulonimbusów, a wyglądem przypominają zwisające z nieba wypukłości, wymiona lub wypustki. Towarzyszą im dynamiczne, silne i intensywne ruchy powietrza. Obecność takich chmur zwiastuje zbliżającą się burzę.

Reporter 24 zaobserwował zjawisko około godziny 18.

W Bielsku-Białej i Jaworzu pojawiły się gwałtowne burze. Sypnęło też gradem.

- Lato wszędzie, lato wszędzie - napisał z przekorą Reporter 24 o nicku Pyza.

