"Mamy wpływ na to, czym będziemy oddychać". Agnieszka Cegielska z nagrodą za promowanie ekologicznego stylu życia

Walczą ze smogiem z powietrza. Dron sprawdza, czym palą mieszkańcy - 21-10-2019 W Poznaniu zaczął działać specjalny dron, który z powietrza bada skład dymu z kominów. Dzięki temu dużo prościej będzie można sprawdzić, którzy mieszkańcy łamią prawo i spalają niedozwolone odpady. Później do akcji mają wkraczać funkcjonariusze straży miejskiej i nakładać odpowiednie kary. czytaj dalej

W Dniu Narodów Zjednoczonych, czyli w czwartek 24 października, podczas uroczystej gali zorganizowanej z tej okazji, nagrodę za działania na rzecz klimatu, walki ze smogiem i zdrowego odżywiania otrzymała Agnieszka Cegielska, prezenterka pogody tvnmeteo.pl. Jej zaangażowanie w promowanie ekologicznego stylu życia docenili członkowie Global Compact Network Poland. To polski oddział inicjatywy powołanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych - United Nations Global Compact.

W 1999 roku Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan w przemówieniu wygłoszonym na Światowym Forum Ekonomicznym zaapelował do przedstawicieli świata biznesu na całym świecie, by stosowali we wszystkich sferach działalności dziewięć fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego. Działalność UN Global Compact zainaugurowano 26 lipca 2000 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

Walka ze smogiem jednym z priorytetów

Na gali odbył się finał akcji "Nie chcesz oddychać smogiem? Wstrzymaj oddech". Zaangażowało się w nią wielu aktorów i dziennikarzy, którzy przekonywali, że każdy z nas może dołożyć cegiełkę do walki ze smogiem.

- Każdy nasz wybór, między innymi wybór żywieniowy, ma wpływ na jakość powietrza - mówiła na gali Cegielska. - My mamy wpływ na to, czym będziemy oddychać i oczywiście jaka będzie kondycja naszego zdrowia, ale też i kondycja naszej planety - dodała.