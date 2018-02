Martwe motele wyrzucone na helską plażę. Śmierć ryb zostanie zbadana

Setki martwych rekinów na skraju autostrady - 25-01-2018 300 martwych rekinów, wypatroszonych i bez płetw, znaleziono na poboczu autostrady łączącej miasta La Piedad i Guadalajara w Meksyku. Początkowo podejrzewano, że jutowe worki zawierają ludzkie zwłoki. czytaj dalej

Tajemnicza śmierć

11 stycznia do Stacji Morskiej na Helu dotarła informacja o dużej liczbie ryb wyrzuconych na morski brzeg. Na odcinku około 200 metrów naliczono ich 130. Były to głównie motele - rzadkie ryby z gatunku dorszowatych. Znaleziono także kilkanaście drobnych osobników - babki oraz iglicznię i okonia.

Motele żyją przy morskim dnie, zazwyczaj na głębokości 20-40 metrów. Ich cechy charakterystyczne to cztery wąsy, czarne podniebienie oraz krótka płetwa grzbietowa, biegnąca wzdłuż całej długości ciała.

"Znalezione ryby były bardzo świeże. Kilka z nich się jeszcze poruszało" - poinformowali Michał Bała i Michał Skóra ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (SMIOUG).

Jak podali, były to ryby dorosłe. "Część osobników moteli nosiła na ciele ślady po kontakcie z oczkami sieci rybackiej, co utwierdza, że do śnięcia ryb przyczyniła się działalność rybacka" - dodali naukowcy.



Stan ryb wskazywał, że musiały one w krótkim czasie być sztucznie wyniesione na mniejszą głębokość wody niż ta, na której przebywały do tej pory, lub też ponad jej powierzchnię. Taki zabieg sprawia, że organizm ryby nie jest w stanie dostosować się do zmian ciśnienia, a co za tym idzie, dochodzi do uszkodzeń jej narządów wewnętrznych.

Ministerstwo zleca zbadanie sprawy

Jak informują naukowcy z SMIOUG "motela nie jest objęta limitami połowowymi, wymiarem i okresem ochronnym, stąd trudno wyrokować, czy znalezione ryby celowo zostały wyrzucone za burtę. W świetle prawa tzw. 'odrzut' jest zabroniony, a ryby, jeśli nie miały wartości dla poławiających w morzu, powinny być zdane w portach np. Helu, Jastarni czy Władysławowa".

Jak podkreślają specjaliści, wyrzucanie przez morze martwych ryb na brzeg jest zjawiskiem normalnym, ale oczywiście nie w tak masowych ilościach.



W sobotę 3 lutego Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydało komunikat. "Informujemy, że w związku z wyrzuceniem przez morze olbrzymiej ilości martwych moteli, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zleciło odpowiednim instytucjom dokładne zbadanie sprawy. Obecnie trwają szczegółowe badania. O ich wynikach poinformujemy w osobnym komunikacie" - czytamy w oświadczeniu resortu.