Mężczyzna zmarł w Beskidach. Warunki na szlakach są trudne

Uratowano mężczyznę, który zabłądził w Beskidach - 27-12-2018 Ratownicy górscy odnaleźli mężczyznę, który w czwartek zabłądził w partiach szczytowych beskidzkiego Pilska. Tomasz Górny z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poinformował, że gdy odnaleziono mężczyznę, był już bardzo wychłodzony i wyczerpany.

Ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dodał, że mężczyzna w sobotę szedł w kilkuosobowej grupie z Rajczy do bacówki na Hali Rycerzowej.

- Nikt nie widział, co się stało. Po południu dostaliśmy sygnał od turystów, że znaleźli mężczyznę leżącego w śniegu. Nie był wyziębiony. To prawdopodobnie jakieś nagłe zachorowanie, nagły stan. Mężczyzna został przez turystów przeniesiony do bacówki, gdzie podjęto resuscytację - powiedział Twardowski.

Na miejsce wyjechali goprowcy. Do bacówki dotarli także lekarz i ratownik medyczny, których na górę wywiózł kierownik schroniska.

- Niestety, nie udało się mu przywrócić czynności życiowych. Lekarz stwierdził zgon - dodał goprowiec.

Akcja ratunkowa trwała kilka godzin. Przyczynę śmierci ustalą lekarze podczas sekcji.





Ratownicy mają dużo pracy

Bez latarek schodzili ze Śnieżki, zjeżdżali z góry na materacach. Ratownicy pomagają turystom - 29-12-2018 W ostatnich kilku dniach ratownicy GOPR mieli pełne ręce roboty. Trzy osoby w rejonie Suchego w Szczyrku w sobotę zjeżdżały na materacach, po czym uderzyły w drzewo. Potrzebowały pomocy medycznej. W piątek późnym wieczorem, na Śnieżkę weszła dwójka turystów bez odpowiedniego przygotowania.

- Przed wycieczką w góry należy się odpowiednio przygotować, między innymi kondycyjnie - radzi himalaistka Kinga Baranowska. - Szczególnie jeśli chcemy wyjść na dłuższą wycieczkę. Dobrze jest pamiętać też, że zimą [...] jest po prostu krótszy dzień i wszystko powinno się zakończyć już o godzinie 16, czyli o 16 powinniśmy już być na dole - dodaje.

Górskie szlaki przysypane są śniegiem. W Karkonoszach, na Babiej Górze oraz w Bieszczadach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, w Tatrach powyżej 1800 metrów nad poziomem morza drugi stopień.

W ostatnich dniach doszło do kilku zabłądzeń turystów. W pierwszy dzień Bożego Narodzenia w Tatrach poszukiwano mężczyzny, który nie wrócił na noc do schroniska Murowaniec. Tego samego dnia odnaleziono innego mężczyznę, który zabłądził w rejonie szczytu Turbacz w Gorcach. W czwartek ratownicy GOPR poszukiwali turysty, który zgubił się w szczytowych partiach Pilska (Beskid Żywiecki). Udało się go odnaleźć żywego.

Posłuchaj rozmowy z Kingą Baranowską:

Wideo Kinga Baranowska o przygotowania do zimowych wycieczek w górach