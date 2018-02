Miejscami przekroczone stany alarmowe. Na zachodzie jest groźnie, obowiązują alerty

"Na czele frontu widać duże opady śniegu". Wydano alarmy - 02-02-2018 Zima uderzy w południowo-wschodnią Polskę z przytupem. Do końca weekendu miejscami może spaść nawet do 45 centymetrów śniegu, jak wynika z analiz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej

Na zachodzie Polski sytuacja hydrologiczna jest poważna. Na dużych rzekach w północnej połowie kraju stan wód jest wysoki lub przekracza stan ostrzegawczy, miejscami nawet alarmowy. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powyżej stanu alarmowego sięgają rzeki:

- Warta (Gorzów Wielkopolski, 452 cm),

- Gwda (Piła, 245 cm),

- u źródeł Drwęcy,

- Wkra (Borkowo, 341 cm),

- Prosna (Guber, 334 cm),

- Liwiec (poniżej Łochowa, 251 cm).

W Goleniowie na rzece Inie został przekroczony stan ostrzegawczy. Poziom wody w rzece wynosi 319 centymetrów. Znajdujący się na miejscu Reporter TVN24 powiedział, że "sytuacja jest poważna, ale nie dramatyczna".

Stan wody w rzekach we wtorek o godzinie 7

Niektóre rzeki występują z koryt

W środę woda zalała ważną dla mieszkańców drogę we wsi Krzywnica (zachodniopomorskie). W tym przypadku pośrednią przyczyną podtopienia był niedrożny kanał melioracyjny. Mieszkańcy przyznali, że taka sytuacja nie jest zaskoczeniem - zdarza się to rokrocznie od kilku lat. Jeden z mieszkańców wyraził swoje zdanie na ten temat słowami "to jest masakra".

Zima wróci do Polski. Mróz w najcieplejszym momencie dnia i śnieg - 01-02-2018 Najbliższe dni zakończą "wiosnę" tej zimy. Już od soboty temperatura zacznie spadać - w poniedziałek i wtorek miejscami za dnia wyniesie tylko -4 stopnie Celsjusza. Codziennie będzie też padać - przeważnie śnieg. czytaj dalej

Obowiązują ostrzeżenia

Groźnie było również na Narwi. W okolicy wsi Rakowo-Czachy rzeka niebezpiecznie zbliżała się do zabudowań, zalewając pobliskie łąki należące do mieszkańców.

Na obszarze województw zachodniopomorskiego i lubuskiego obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

W zlewni Iny obowiązuje alert drugiego stopnia. W związku z rozwojem sytuacji hydrologicznej na rzece Inie przewiduje się wahania poziomów wody w strefie stanów wysokich i powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanu alarmowego.

Ostrzeżenie obowiązuje od czwartku od godziny 13 do soboty do 8 rano.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Dla obszaru dolnej Noteci IMGW wydał alert trzeciego stopnia. W ciągu najbliższej doby prognozuje się przekroczenie stany alarmowego na wodowskazach Nowe Drezdenko i Gościmiec (Noteć). Na Wodowskazie Gorzów Wielkiopolski (Warta) przewiduje się dalsze utrzymywanie stanu alarmowego.

Ostrzeżenie obowiązuje od czwartku od godziny 18 do piątku do 18.