Minister zdrowia: prędzej czy później prawdopodobnie ten wirus do Polski trafi

Do jednego ze szpitali w województwie kujawsko-pomorskim zgłosił się mężczyzna z objawami grypopodobnymi. Podróżował do Australii przez Chiny i podejrzewał u siebie nowego koronawirusa. Lekarze zdecydowali o pozostawieniu pacjenta na obserwacji w szpitalu.

Rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Olga Radkiewicz uspokaja, wskazując, że WSSE nie traktuje tego przypadku, jako podejrzanego, gdyż nie spełnia on kryteriów epidemiologicznych.

- Mężczyzna ten nie przebywał w miejscowości Wuhan ani w prowincji Hubei w Chinach. Niemniej była to osoba podróżująca do Australii z międzylądowaniem w Chinach i po powrocie ten mężczyzna sam zgłosił się do lekarza, ponieważ pojawiły się objawy grypopodobne i gorączka, które go zaniepokoiły. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego i stale zmieniające się doniesienia w sprawie sytuacji epidemiologicznej w związku z nowym koronawirusem, została podjęta decyzja o pozostawieniu pacjenta na obserwacji w warunkach szpitalnych - wskazała Radkiewicz.

Informacje o podejrzeniu koronawirusa pojawiły się również w powiecie oleśnickim (woj. dolnośląskie). Dotyczyły dwóch mężczyzn, którzy byli na wyjeździe służbowym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Po powrocie do Polski miały się u nich pojawić objawy koronawirusa. Dolnośląski sanepid zdementował te informacje.

"Sytuacja jest opanowana"

Dwaj mieszkańcy woj. świętokrzyskiego, którzy mogli mieć kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem, zostali objęci nadzorem służb sanitarnych - poinformowała Iwona Konieczna-Kwinkowska ze Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego.

Dodała, że jest to student Politechniki Rzeszowskiej, który był w Chinach, gdzie rozprzestrzenia się wirus oraz biznesmen, który wracał z Dubaju, a w samolocie byli obywatele Chin.

- Nie ma powodu do paniki. Mężczyźni nie trafili do szpitala i nie mają objawów choroby. Zostali objęci nadzorem, są w stałym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Zalecono im, by przez 14 dni nie opuszczali swoich domów. Są poinstruowani odnośnie zasad zachowania. Jesteśmy z nimi w stałym, kontakcie. W naszym województwie nie ma żadnych przypadków zachorowań. Sytuacja jest opanowana - uspokaja Iwona Konieczna–Kwinkowska.

"Prędzej czy później trafi do Polski"

Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, poinformował, że w Polsce mamy wyłącznie podejrzenia zakażenia koronawirusem z Chin, ale nie są to potwierdzone przypadki.

- Poddajemy obserwacji trójkę pacjentów w tej chwili. Wstępna ocena jest taka, że raczej na razie nie spodziewamy się w Polsce koronawirusa na dzień dzisiejszy - powiedział Pinkas. Dodał, że są to przypadki w Warszawie.

W kwestii dotarcia wirusa do Polski wypowiedział się też minister zdrowia. - To jest naturalny proces rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i prędzej czy później prawdopodobnie ten wirus do Polski trafi - mówił minister zdrowia, Łukasz Szumowski. Dodał, że wirus charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem, podobnym do grypy, a najbardziej zagrożone na zakażenie nim są osoby starsze, osoby z zaburzoną odpornością.

Mała śmiertelność

- W tej chwili wydaje się, że ten wirus jest relatywnie łagodny. Mniej więcej odpowiada śmiertelności grypy - mówił profesor Andrzej Horban, specjalista chorób zakaźnych.

Dodał, że jeżeli wirus charakteryzuje się wysoką śmiertelnością, to słabo rozprzestrzenia się na świecie. Tłumaczył, że wynika to z tego, że zakażone osoby - potencjalni roznosiciele wirusa - umierają na niego zanim zdążą zarazić kolejne osoby. Odwrotnie jest w przypadku niskiej śmiertelności wirusa.

- Im wirus jest mniej zjadliwy, mniej niebezpieczny, tym jest większa szansa, że się rozpełznie. W związku z tym możemy się spodziewać, że ten nowy wirus będzie wirusem pandemicznym - mówił.

Spotkanie w siedzibie RCB

We wtorek przed południem rozpoczęło się spotkanie robocze w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W komunikacie wydanym po zakończeniu spotkania RCB poinformowało, że w jego trakcie omówiono bieżącą sytuację w związku z koronawirusem 2019-nCoV, działania podejmowane przez poszczególne służby i instytucje oraz szczegóły obiegu informacji.

Spotkanie miało roboczy charakter, a udział wzięli w nim przedstawiciele ministerstw: spraw zagranicznych, zdrowia, infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji, a także przedstawiciele GIS i Lotniska Chopina w Warszawie.

RCB przypomniało w komunikacie, że wszystkie bieżące informacje dotyczące zasad postępowania z osobami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem umieszczane są na stronie GIS i MZ, a informacje dla podróżujących - na stronie resortu dyplomacji.

Monitoring pasażerów na lotnisku

- Aby ograniczyć możliwość zawleczenia choroby do kraju, zostały wprowadzone środki zaradcze wobec podróżnych wracających lub podróżujących do Polski z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa - podkreśliło RCB.

Podróżującym samolotem z takiego obszaru przydzielana jest Karta Lokalizacyjna Pasażera, którą wypełniają w trakcie lotu, podając dane kontaktowe i miejsca pobytu.

MSZ odradza wszelkie podróże do prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan, ostrzegając, że stale rośnie tam liczba zakażeń nowym koronawirusem.