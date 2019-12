Młode jelenie utknęły na lodzie w Nadleśnictwie Hajnówka

Królowa polskich gór w zimowej scenerii. Magiczne chwile o wschodzie słońca - 07-12-2019 Zdjęcia z karkonoskiej "stacji polarnej" otrzymaliśmy od Reportera 24 Rafała Kotylaka. "Dla mnie jako fotografa był to chyba najciekawszy i najpiękniejszy wschód słońca, który przeżyłem na szczycie Śnieżki" - napisał. czytaj dalej

Młode jelenie odnaleziono w piątek przed wschodem słońca.

- Prawdopodobnie cielaki były czymś przestraszone. Nie jesteśmy w stanie ustalić, co było powodem wystraszenia tych zwierząt, uciekały na lód - opowiadał Mariusz Agiejczyk z Nadleśnictwa Hajnówka. Dodał, że lód stał się pułapką. Informację o uwięzionych na jeziorze dwóch cielakach jelenia leśnicy otrzymali od patrolu straży granicznej.

Wspólna akcja ratunkowa

- Służba leśna podjęła rozpoznanie i próbę pomocy tym uwięzionym cielakom, no ale niestety to jest lód, to jest woda, więc potrzebne były nadzwyczajne środki. W akcję zaangażowali się zarówno strażacy ochotniczej straży pożarnej, jak i straży państwowej - opowiadał Agiejczyk.

Jednego z młodych wciągnięto na łódkę i dowieziono do brzegu, drugiemu w tym czasie udało się samodzielnie dotrzeć na ląd. Po całej akcji ratunkowej zwierzęta wróciły zdrowe do Puszczy Białowieskiej.