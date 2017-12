Mocno sypie na południu kraju. Alarmy

Prognoza pogody na dziś: zima w mokrym wydaniu - 29-12-2017 Dziś spodziewajmy się deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu w niektórych regionach Polski. W całym kraju odczujemy nagłe ochłodzenie oraz wysoką wilgotność. czytaj dalej

- W Zakopanem jest 7,2 centymetra śniegu, na Kasprowym Wierchu 215 centymetrów, a na Śnieżce o godzinie 7 rano było 69 centymetrów - mówił meteorolog Wojciech Raczyński. - Te opady śniegu się utrzymają, bo w nocy będą przymrozki, ale w następnych dniach z powodu wiatru południowo-zachodniego znowu będzie ciepło. Już od niedzieli w Zakopanem będą dodatnie temperatury, a przymrozki utrzymają się do nocy z soboty na niedzielę - dodał.

Póki co tych, którzy są na południu, czeka jeszcze chwila z opadami. I to nie byle jakimi. W związku z gwałtownym napływem chłodniejszego powietrza do Polski oraz wysoką wilgotnością na południu kraju należy spodziewać się intensywnych opadów śniegu. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla dwóch województw przed intensywnymi opadami śniegu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Subregion południowy

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm.

Ostrzeżenie obowiązuje do południa w piątek.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm.

Ostrzeżenie obowiązuje do południa w piątek.

Zagrożenie lawinowe w Beskidzie

Do drugiego stopnia podnieśli w piątek zagrożenie lawinowe ratownicy grupy beskidzkiej GOPR na północnych stokach Babiej Góry. Nocą spadło tam ok. 20 cm śniegu – poinformowali goprowcy. Obecnie w partiach szczytowych góry pokrywa śniegu sięga ok. 100 m.



Warunki turystyczne na beskidzkich szlakach są bardzo trudne.

"Zagrożenie występuje głównie w miejscach odłożenia większych ilości śniegu z poprzednich i nocnych opadów, zwłaszcza w miejscach, w których operuje wiatr. Na znacznej części obszaru pokrywę stabilizuje wystająca roślinność" – głosi komunikat lawinowy GOPR.

Zagrożenie lawinowe określane jest w pięciostopniowej, rosnącej skali. Dotychczas obowiązywał najniższy, pierwszy stopień.

W rejonie Babiej Góry w piątek rano było mroźnie. Termometry przy schronisku na Markowych Szczawinach (1180 m npm) pokazywały minus 5 stopni Celsjusza. Powyżej górnej granicy lasu temperatura wynosiła minus 7 st. C.

W masywie Babiej Góry zamknięty jest szlak żółty zwany Percią Akademicką, który biegnie z Markowych Szczawin na Diablak.

Drugi stopień oznacza, że występuje umiarkowane zagrożenie lawinowe. Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach. Wywołanie lawiny jest możliwe przy dużym obciążeniu na stromych stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego zejścia dużych lawin. Należy zachowywać dużą ostrożność przy pokonywaniu stoków zawietrznych i przełęczy.

Wietrzne Bieszczady

Powyżej górnej granicy lasu w Bieszczadach w piątek rano wiatr wieje z prędkością 60 kilometrów na godzinę - poinformował ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Hubert Marek.- Na Połoninie Wetlińskiej, gdzie widoczność nie przekracza 30 metrów, rano były dwa stopnie mrozu. Silny wiatr sprawia jednak, że temperatura odczuwalna jest tam znacznie niższa - zauważył ratownik dyżurny.

W górnych partiach gór leży średnio około 30 cm śniegu. Obowiązuje tam pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

- Dotyczy ono m.in. masywów Małej i Wielkiej Rawki, Szerokiego Wierchu, Tarnicy, Halicza oraz połonin Wetlińskiej i Caryńskiej" - dodał Marek.

Natomiast w bieszczadzkich dolinach śnieg leży jedynie w płatach. Ratownik dyżurny przypomniał, że w Cisnej było trzy, a w Ustrzykach Górnych cztery stopnie Celsjusza powyżej zera.

- W dolinach wieje słaby wiatr, a widoczność przekracza jeden kilometr - powiedział.

Śnieg w obiektywie

Dzięki Reporterom 24 widzimy, że do niektórych regionów Polski zawitała prawdziwa zima. Na zdjęciach z Chorzowa, Cieszyna, Istebnej i Beskidu widać, że w niektórych regionach śnieg zalega na dachach samochodów i chodnikach.

~Ania Mówicie, że nie ma ataku zimy? Pozdrawiam z Cieszyna. Reporter 24 ~Ania

~Adi Zima na Śląsku. Źródło: Kontakt 24 ~Adi