"Modliszka chciała wejść do naszego mieszkania"

Rekordowy skwar, susze, nawałnice, smog. Kryzys klimatyczny jest faktem - 29-07-2019 Naukowcy mówią wprost: Ziemia stoi u progu katastrofy. Zarówno badacze, jak i dziennikarze zmieniają sposób mówienia o środowisku. Sformułowanie "zmiana klimatu" zastępują pojęciem "kryzys klimatyczny". Bo - jak przekonują - mamy do czynienia z prawdziwym kryzysem. I to takim, który dla nas może skończyć się tragicznie. czytaj dalej

Widziałeś coś ciekawego? Podziel się swoją relacją na Kontakt 24!

Jeszcze do niedawna modliszkę zwyczajną żyjącą w Polsce można było spotkać głównie na południowo-wschodnich obszarach kraju. Teraz - jak wskazuje prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - opanowała niemal całą Polskę.

Można ją zobaczyć w takich miejscach, jak: Zakopane, Rzeszów, Wrocław, Białystok, Łódź, Ełk, Olsztyn czy Suwałki. Ze zdjęć, które otrzymaliśmy na Kontakt 24, wynika, że również w Warszawie.

Modliszka a ocieplenie klimatu

- Jest wskaźnikiem ocieplenia klimatu - zaznaczył w rozmowie z redakcją tvnmeteo.pl prof. Ignatowicz. Dodał, że wraz ze zmianą naszego klimatu, modliszka z roku na rok przemieszcza się z południowo-wschodniej części Polski, obejmując kolejne rejony.

Naukowcy z PAN: niezbite dowody na to, że za ociepleniem klimatu stoi człowiek - 25-07-2019 Polska Akademia Nauk w swoim oficjalnym stanowisku wskazuje człowieka jako główną przyczynę globalnego ocieplenia. Ostrzega też, że jeżeli nie uda się zahamować zmian klimatu, rozwój ludzkości zostanie zatrzymany. czytaj dalej

Wcześniej najczęściej pojawiała się na skałach wapiennych na Lubelszczyźnie. Lubi miejsca naturalnie ciepłe i nasłonecznione, a więc: słoneczne i nagrzane polany śródleśne, nasłonecznione brzegi lasów czy wrzosowiska. - Teraz jej naturalne miejsce to wystrzyżony trawnik w parku miejskim - podkreślił ekspert.

- Ona z takich miejsc z łatwością wchodzi po ścianach budynku i dostaje się do naszych domów wywołując popłoch u ludzi - mówił prof. Ignatowicz. Zapewnił, że jeśli zobaczymy modliszkę - nie powinniśmy się jej bać. Dodał, że mogą one wyglądać groźnie, bo są owadami drapieżnymi, ale takimi, które atakują inne owady lub pająki.

Co zrobić, kiedy spotkamy modliszkę? - Ponieważ jest to owad objęty ścisłą ochroną, trzeba umieścić ją w słoiczku i wynieść na trawnik w parku miejskim, czyli do miejsca, które lubi - przekazał entomolog.

Modliszka w Warszawie

W nocy 30 lipca około godziny 23 na warszawskim Ursynowie Reporter 24 Tomek zauważył modliszkę. "Modliszka chciała wejść do naszego mieszkania. Delikatnie przetransportowaliśmy ją na drzewka na naszym tarasie" - opisał to spotkanie.

~Tomek Modliszka na wakacjach w Warszawie poczytaj