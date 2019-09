Mokre i śliskie szlaki. W Tatrach spadł śnieg

Prognoza pogody na dziś: chłodno i deszczowo. Możliwe burze - 18-09-2019 Deszcz i burze będą w środę obecne w wielu częściach Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ośnieżone zbocza

Jak powiedział dyżurny obserwator Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego, na Kasprowym Wierchu temperatura spadała do -5 stopni Celsjusza, a na szczycie leży centymetr śniegu.

Śnieg pojawił się od wysokości 1400 metrów nad poziomem morza. Śladowa ilość śniegu jest na przykład na Hali Gąsienicowej czy w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Z Zakopanego można podziwiać ośnieżone zbocza m.in. Kasprowego Wierchu oraz Giewont. W wyższych partiach Tatr występują oblodzenia.

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, około godziny 9 na Kasprowym Wierchu termometry pokazywały -4 stopnie Celsjusza. W rejonie słowackich Tatr pada śnieg i śnieg z deszczem. Wiatr w górach wiał z prędkością ponad 100-120 km/h, do południa jego prędkość spadnie do 100 km/h, a po południu do 80 km/h. Synoptyk prognozuje, że w czwartek spadnie 2-5 centymetrów śniegu.

Jak informuje w komunikacie Tatrzański Park Narodowy, warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne. "W partiach graniowych jest niski pułap chmur, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń. Dodatkowym utrudnieniem jest wiejący wiatr. Na szlaki mogą spadać gałęzie i drzewa. Wędrowanie w takich warunkach stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia" - podano.

W rejonach powyżej 1800 m.n.p.m występują oblodzenia oraz świeży śnieg, dlatego pracownicy TPN apelują, aby zachować szczególną ostrożność oraz rozwagę. Szlaki są miejscami mokre i śliskie, a na odcinkach leśnych błotniste.