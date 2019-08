"Momentalnie zrobiło się ciemno". Zerwane dachy i powybijane okna po wichurze

Niebezpieczna pogoda. Alarmy drugiego stopnia w wielu regionach - 08-08-2019 W czwartkowy poranek i przedpołudnie w wielu regionach kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej

W środę do osób przebywających na południu kraju, drogą SMS-ową został wysłany Alert RCB.

Wichura zrywała dachy w Małopolsce

W czwartek rano Lucjan Olszówka, sołtys Jodłówki-Wałek, przez którą przeszła trąba powietrzna, poinformował, że niebezpieczna pogoda pojawiła się bardzo szybko, trwała raptem kilka minut, a zostawiła po sobie bardzo poważne zniszczenia.

- Zerwane dachy, powybijane okna na sali gimnastycznej w szkole, pozrywane linie energetyczne, telefoniczne. Drzewa rwało tak, że wieloletnie dęby ukręcało w połowie - relacjonował.

Jak dodał, uszkodzonych jest około 15 budynków - niektóre mają uszkodzony dach, inne zostały go całkowicie pozbawione. Sołtys zapewnił, że do 1 września zniszczenia w budynku szkolnym zostaną naprawione.

- Bardzo ucierpiała też remiza straży pożarnej, mało że zerwało dach, to jeszcze urwało komin, który doszczętnie zniszczył północną część dachu - stwierdził.

Według sołtysa przywracanie energii elektrycznej trwało do późnych godzin wieczornych. Sytuacja jest już opanowana, jednak wciąż nie działają telefony. Jak dodał, mieszkańcy otrzymają sprawnie pomoc z urzędu gminy.

Na ten moment nie podjęto jeszcze decyzji o zorganizowaniu zbiórki dla poszkodowanych mieszkańców, ponieważ do późnego wieczora trwały akcje ratunkowe. Sołtys podziękował za zaangażowanie strażakom. - Nikt z poszkodowanych nie został bez pomocy strażaków - dodał.

- To musiała być naprawdę trąba powietrzna. Za szkołą leży sześć dachów, strażacy już je zabezpieczyli - opisywali w środę mieszkańcy. Podkreślali, że wszystko trwało około dwóch, trzech minut. - Drzewa się do samej ziemi kładły - opowiadali. - Momentalnie się zrobiło ciemno, pojawiły się takie zawirowania deszczu razem z gradem i straszna wichura. Zaczęło szumieć, to był moment - mówił jeden z mieszkańców.

- Każdy się bał nawet głowę wychylić. Dopiero jak przestało, to żebyśmy wychodzili, każdy patrzył, oglądał swój dach - relacjonowała jedna z mieszkanek.

Wideo Sołtys o zniszczeniach po trąbie powietrznej

"Sytuacja jest opanowana"

- To była bezwzględnie trąba powietrzna. Szła bardzo wąskim pasem i co napotkała na swojej drodze, to niszczyła - powiedział w środę po południu wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. - Na obecną chwilę najważniejszym zadaniem dla nas jest zabezpieczenie tych domów przed opadami deszczu i zalaniem. I już to praktycznie w większości zrobiliśmy - dodał.

Jak zapewnił wójt, mieszkańcy otrzymają rekompensatę za poniesione straty. Wichura nie dotknęła całej gminy, dlatego pomoc nadejdzie dość sprawnie. - Na tą chwilę sytuacja jest opanowana. Nic się nikomu nie stało - uspokoił Kozioł.

Jak mówił synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, na tym terenie były dobre warunki do powstania trąby powietrznej. Przechodził zimny front atmosferyczny, a chmury były mocno wypiętrzone.

Łącznie straż odnotowała w województwie małopolskim 28 poważniejszych zdarzeń, w tym zerwanie linii energetycznych. Drugim powiatem, po tarnowskim, który najbardziej odczuł skutki nawałnicy, był powiat dąbrowski - a szczególnie miejscowości Sutków i Radgoszcz. Po burzy w wielu miejscach strażacy usuwali również połamane przez wichurę gałęzie z dróg lokalnych.

Zobacz, którędy przechodziły burze:









Wideo Zniszczenia w miejscowości Jodłówka-Wałki

Zniszczenia po burzy na Podkarpaciu

104 razy interweniowali strażacy po przejściu w środę burz nad Podkarpaciem. Najwięcej interwencji zanotowano w powiatach mieleckim i jasielskim.

- Strażacy usuwali przede wszystkim połamane konary i gałęzie drzew, które tarasowały drogi. W kilkunastu przypadkach pompowano również wodę z zalanych piwnic i posesji - powiedział rzecznik podkarpackiej straży pożarnej Marcin Betleja.

W konsekwencji burz strażacy musieli także udrażniać zatkane przepusty. - Towarzyszący burzom wiatr uszkodził też 14 pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych - dodał rzecznik.

Zniszczenia w woj. świętokrzyskim

Blisko 20 razy interweniowali do środowego wieczora świętokrzyscy strażacy, w związku ze skutkami burz, jakie od późnego popołudnia przechodzą nad regionem. Największe szkody odnotowano w powiecie staszowskim, gdzie grad zniszczył część upraw sadowniczych.

Z przekazanych w środę wieczorem informacji z Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach wynika, że strażacy najczęściej interweniowali przy powalonych konarach drzew oraz przy wybijających studzienkach kanalizacyjnych.

Ponadto w Staszowie z jednego z budynków wiatr zerwał kawałek blachy, w powiecie ucierpiały także uprawy sadownicze.

