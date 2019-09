Mortimer sprowadził wichury. Kilka tysięcy interwencji

W poniedziałek w całym kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem.

Katastrofalne skutki

W województwie podkarpackim na skutek wichury jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne.

- Tuż po godzinie 16 między miejscowością Nowy Nart a Cholewianą Górą w powiecie niżańskim na chevroleta, którym jechały cztery osoby, spadło drzewo. Kierowcy mimo reanimacji nie udało się uratować. Dwie osoby trafiły do szpitala, a jedna wyszła z wypadku bez szwanku - podała wieczorem podkomisarz Ewelina Wrona z zespołu prasowego podkarpackiej policji.

Przed nami kolejne niebezpieczne godziny - 30-09-2019 W większości kraju pogoda może stwarzać zagrożenie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed silnymi porywami wiatru. czytaj dalej

W miejscowości Bobowicko (Lubuskie) jedna osoba została poszkodowana po tym, jak na auto spadło drzewo.

Podobny wypadek zdarzył się w miejscowości Nielep w Zachodniopomorskiem. - Kierowcę z lekkimi obrażeniami pogotowie zabrało do szpitala na obserwację - podał rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie mł. kpt. Tomasz Kubiak.

Wcześniej dwie osoby zostały ranne po tym, jak we wsi Rusinów (Lubuskie) wiatr przewrócił przyczepę samochodu ciężarowego, na którą najechał inny samochód. Niewykluczone, że przyczyną były gwałtowne warunki pogodowe.

Wśród rannych jest też dwóch strażaków.

Mnóstwo awarii

Jak poinformował po godzinie 18 Grzegorz Świszcz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, silny wiatr spowodował wiele awarii energetycznych. Około 295 tysięcy odbiorców jest pozbawionych energii elektrycznej. Najwięcej usterek odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie bez prądu pozostaje 71 tysięcy osób.

Sytuacja pogodowa - bez prądu pozostaje 295 tys. odbiorców (mazowieckie - 71 tys., wielkopolskie - 64 tys., łódzkie - 55 tys., lubelskie - 37 tys., śląskie - 15 tys., zachodniopomorskie - 23 tys., dolnośląskie - 14,2 tys., kujawsko-pomorskie - 5,4 tys., małopolskie - 5,1 tys.). — Grzegorz Świszcz (@GSwiszcz) 30 września 2019

Uszkodzone dachy

Prawie 170 razy interweniowali w poniedziałek do wieczora świętokrzyscy strażacy w związku z wichurą. Zgłoszenia dotyczyły głównie połamanych drzew i uszkodzonych dachów. Około 20 tys. gospodarstw pozostaje bez prądu.



Jak poinformował PAP dyżurny Wojewódzkiego Stanowska Koordynacji Ratownictwa PSP w Kielcach, w związku z wichurą strażacy interweniowali w poniedziałek już prawie 170 razy. 140 interwencji dotyczyło powalonych i połamanych drzew. Najwięcej interwencji było w powiatach jędrzejowskim, kieleckim i koneckim.

Uszkodzonych zostało 12 dachów na budynkach mieszkalnych i 11 na gospodarczych. W trzech przypadkach agregaty prądotwórcze podtrzymywały pracę respiratorów w domach pacjentów podczas przerwy w dostawie prądu.

Bez prądu w woj. świętokrzyskim pozostaje około 19,6 tys. gospodarstw. "Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Kiedy naprawiamy jedne linie, uszkodzeniu ulegają kolejne. Nasze służby pracują na okrągło, aby z powrotem dostarczyć prąd do naszych odbiorców. Niestety większość linii średniego napięcia idzie w terenie zalesionym, co mocno utrudnia nam prace" – powiedziała PAP Anna Szcześniak z PGE Dystrybucja Skarżysko. Dodała, że najwięcej awarii jest w okolicach Skarżyska-Kamiennej i Kielc.

W powiatach sandomierskim, opatowskim i staszowskim prąd nie dociera do około 2100 gospodarstw. -Zerwane mamy cztery odcinki linii średniego napięcia. Wyłączone są 54 stacje średniego na niskie napięcie. Nasze służby pracują cały czas w terenie i staramy się na bieżąco usuwać awarie - podkreślił Łukasz Boczar z PGE Dystrybucja Skarżysko.

Wietrznie na Śląsku

460 razy interweniowali w ciągu kilkunastu godzin strażacy w woj. śląskim, usuwając szkody spowodowane w poniedziałek przez silny wiatr - podało wieczorem stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.



Nikt z powodu wichury nie ucierpiał.

Lekko uszkodzonych zostało 25 dachów, natomiast dwa zostały zerwane z budynków gospodarczych. Spadające gałęzie uszkadzały samochody, ogrodzenia, linie energetyczne.

Interwencje w Łódzkiem

Ponad 743 razy wyjeżdżała w poniedziałek straż pożarna do interwencji związanych z silnym wiatrem w woj. łódzkim. Bez prądu pozostaje w regionie 55 tysięcy odbiorców.



Jak przekazał rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. kpt. Jędrzej Pawlak, większość interwencji dotyczy połamanych przez wiatr konarów drzew i uszkodzonych dachów budynków.



- Mamy pełne ręce roboty w całym regionie. Do usuwania skutków silnego wiatru zostali skierowani wszyscy strażacy. W niektórych miejscach zwiększono stan osobowy jednostek i dyspozytorów. Choć zgłoszeń jest dużo, na szczęście nie dotyczą one bardzo poważnych zdarzeń. Chodzi głównie o usuwanie połamanych przez wiatr konarów drzew, często tarasujących drogi, i zabezpieczenie zerwanych dachów - wyjaśnił st. kpt. Pawlak.



Najwięcej zgłoszeń dotyczyło Łodzi oraz Sieradza, Tomaszowa Mazowieckiego, Wieruszowa, Zgierza i Bełchatowa.



Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Jak przekazał dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi Cezary Zarzycki, z powodu zerwanych linii energetycznych i uszkodzonych stacji transformatorowych w poniedziałek po południu bez prądu w Łódzkiem pozostawało 55 tysięcy odbiorców. Jak zapewnił, energetycy na bieżąco usuwają większość awarii.

Wideo Skutki wichur w Łodzi

Front nad Podkarpaciem

Ponad 130 razy interweniowali podkarpaccy strażacy, usuwając skutki nawałnic, które przeszły w poniedziałek nad regionem. Jak poinformował rzecznik podkarpackich strażaków mł. bryg. Marcin Betleja, większość interwencji dotyczyła usuwania połamanych drzew i konarów leżących na jezdniach i chodnikach. W 16 przypadkach strażacy pomagali zabezpieczyć uszkodzone pokrycia dachowe na domach mieszkalnych i budynkach gospodarczych.

Najwięcej interwencji miało miejsce w powiatach: leżajskim, mieleckim, dębickim i rzeszowskim.

Rzecznik podkarpackich strażaków zaapelował o ostrożność, ponieważ front atmosferyczny będzie się jeszcze przemieszczał nad Podkarpackiem.

Wiatr w Lubuskiem

Mikroplastik w krakowskim powietrzu - 30-09-2019 Naukowcy z Krakowa sprawdzali, czy mikroplastik jest obecny w powietrzu w stolicy Małopolski. Okazało się, że liczba mikroskopijnej wielkości plastiku w opadzie pyłu była zaskakująco duża. czytaj dalej

Najczęściej działania strażaków zawodowych i ochotników polegały na usuwaniu wiatrołomów. Na przykład w Zielonej Górze konar spadł na rusztowanie remontowanej kamienicy, a w Gorzowie duża gałąź uszkodziła naczepę ciężarówki stojącej na parkingu. Były też zgłoszenia z innych miejscowości regionu o uszkodzonych samochodach.

Jak wynika z komunikatu wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dotychczas w województwie lubuskim najsilniejsze porywy wiatru zanotowano w Gorzowie, gdzie osiągnęły 80 kilometrów na godzinę.

Wielkopolska - ponad 930 interwencji

Jak podał Świszcz, najwięcej interwencji dotyczyło Wielkopolski. Do godziny 21 odnotowano łącznie 1100 interwencji. Do najpoważniejszych przypadków należały poprzewracane wiaty przystankowe w Kaliszu. W powiecie złotowskim przewrócił się szczyt jednego z budynków, ale na razie nie wiadomo czy bezpośrednią przyczyną były silne porywy wiatru.

- Interwencje związane były głównie z powalonymi drzewami, które często blokowały drogi. Mieliśmy też zgłoszenia o 18 uszkodzonych dachach na budynkach: gospodarczych, ale i mieszkalnych. Osób poszkodowanych nie ma. Sytuacja pomału się stabilizuje; liczba zgłoszeń nie wzrasta – powiedziała mł. bryg. Lucyna Rudzińska z zespołu prasowego Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Lokalne media podały, że z powodu wichury w Szamotułach drzewo spadło na ciężarówkę, kierowca został zabrany do szpitala.

Bez prądu w Wielkopolsce nadal pozostaje około 4 tys. odbiorców.

Wideo Skutki wichur w Ostrowie Wielkopolskim

Sytuacja pogodowa - od godz. 0.00 do 17.00 PSP odnotowała 4092 zgłoszenia dotyczące usuwania skutków zjawisk atmosferycznych. Najwięcej w woj. wielkopolskim - 770, dolnośląskim - 514 i śląskim - 486. Uszkodzonych zostało 56 budynków. Najwięcej na Dolnym Śląsku - 20. @RCB_RP — Grzegorz Świszcz (@GSwiszcz) 30 września 2019

Akcje w Małopolsce

W amerykańskiej Montanie spadł śnieg - 29-09-2019 W Montanie w Stanach Zjednoczonych sypnęło śniegiem. Szybka zmiana aury z letniej na zimową zaskoczyła mieszkańców tego stanu. czytaj dalej

Niebezpieczne zdarzenia pojawiły się także w województwie małopolskim. Jak poinformował rzecznik prasowy małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Sebastian Woźniak, od poniedziałkowego popołudnia do wieczora ponad dwukrotnie, czyli do 350, wzrosła liczba interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem.- Nie mamy informacji o osobach, które byłyby ranne w wyniku zdarzeń związanych z silnym wiatrem - powiedział rzecznik.

Jak poinformował, strażacy interweniowali w każdym małopolskim powiecie. Spośród 350 zgłoszeń najwięcej pochodziło z powiatu krakowskiego - ponad 70, następnie z powiatów: tarnowskiego - ponad 50 i wadowickiego - 20.

Wieczorem strażacy prowadzili jeszcze około 35 interwencji. - Zgłoszenia dotyczą głównie połamanych drzew i konarów, ale zanotowaliśmy 32 uszkodzone dachy, w tym 22 na budynkach mieszkalnych i 10 na gospodarczych - powiedział rzecznik.

Strażacy apelują do kierowców o ostrożność, a do właścicieli posesji o usunięcie z parapetów, balkonów i tarasów wszystkich rzeczy, które mógłby porwać wiatr i które mogłyby wyrządzić komuś krzywdę.

Interwencje na Pomorzu Zachodnim

Prawie 570 interwencji odnotowali w poniedziałek zachodniopomorscy strażacy w związku z silnym wiatrem.



Strażacy usuwali przede wszystkim powalone drzewa i połamane gałęzie - głównie w Szczecinie i powiatach myśliborskim, gryfińskim, pyrzyckim, polickim, kamieńskim i choszczeńskim. Uszkodzonych zostało kilka stojących na parkingach samochodów.

Na Bałtyku obowiązuje ostrzeżenie przed sztormem, wiatr północno-zachodni może wiać z siłą 7-8, a w porywach do 10 w skali Beauforta.

Wideo Skutki wichur w Szczecinie