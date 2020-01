MSZ: wszystkie punkty wejścia na terytorium Polski są monitorowane

Nie żyje 41 osób, ponad 1400 zakażonych. Prezydent Chin o koronawirusie: sytuacja jest poważna - 25-01-2020 Prezydent Chin Xi Jinping zwołał w sobotę spotkanie biura politycznego w związku z koronawirusem (2019-nCoV). Amerykańskie służby dyplomatyczne poinformowały, że ich pracownicy z miasta Wuhan wrócą do Stanów Zjednoczonych. Do tej pory wystąpienie wirusa stwierdzono w jedenastu krajach poza Chinami. Nie żyje 41 osób, a łącznie ponad 1400 jest zakażonych. czytaj dalej

Koronawirus (2019-nCoV) z miasta Wuhan w Chinach rozprzestrzenia się na kolejne kraje na świecie. Poza Chinami odnotowano przypadki zakażenia w 11 krajach. W piątek potwierdzono trzy przypadki we Francji będące jednocześnie pierwszymi w Europie.

- Na ten moment nie mamy informacji, aby na terytorium Polski istniało zagrożenie wirusem - powiedział w sobotę wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Zaznaczył jednak, że połączenia lotnicze z krajami, w których wystąpiły przypadki zakażeń, cały czas się odbywają, więc istnieje takie ryzyko.

Jak mówił Jabłoński, jeżeli pojawią się osoby wykazujące objawy typowe dla koronawirusa, mogą być skierowane do kwarantanny. Zapewnił o ciągłym monitorowaniu sytuacji. - Wszystkie punkty wejścia na terytorium Polski i Unii Europejskiej są monitorowane - zaznaczył.

MSZ dostało informację na temat grupy studentów z Politechniki Rzeszowskiej, spośród której niektórzy przebywają w Chinach, a część przybyła w sobotę do Polski. - Monitorujemy tę sprawę. Sprawdzamy, ile to jest dokładnie osób. Jeśli okaże się, że rzeczywiście są narażone, to będzie udzielona im odpowiednia pomoc - mówił Jabłoński.

Jednocześnie zaapelował do polskich obywateli, którzy przebywają na terytorium Chin i innych terenach, na których może występować ryzyko występowania koronawirusa, aby zwracały się do placówek konsularnych i dyplomatycznych.

Zalecenia dla podróżujących po Chinach

Główny Inspektorat Sanitarny w sobotnim komunikacie "nie zaleca podróżowania do rejonów Azji Południowo-Wschodniej". Opublikował również zalecenia dla podróżujących po Chinach:

unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych;

bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego;

unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki;

unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami;

ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk - ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu;

przestrzeganie zasad higieny żywności - jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl za China’s National Health Commision)

Specjalna kontrola na Lotnisku Chopina

Lotnisko Chopina w Warszawie, podobnie jak wiele innych międzynarodowych portów lotniczych na świecie, wprowadziło specjalne procedury bezpieczeństwa.

- Pasażerowie przylatujący z Chin od piątku proszeni są o wypełnienie Karty Lokalizacyjnej Pasażera - poinformował w piątek rzecznik prasowy warszawskiego Lotniska Chopina Piotr Rudzki.

Wyjaśnił, że zgodnie z zaleceniami światowych organizacji sanitarnych pasażerowie otrzymują albo podczas lotu od personelu pokładowego, albo bezpośrednio po wylądowaniu kartę, w której zobowiązani są poinformować, gdzie planują przebywać w Polsce bądź Unii Europejskiej. Na karcie znajdują się również zalecenia dla pasażera o tym, jak powinien zachować się, gdyby wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe. Informacje przekazywane są Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Zakażony może pojawić się w Polsce

Jak mówił w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 immunolog Paweł Grzesiowski z Centrum Medycyny Zapobiegawczej, niepokój związany z nowym koronawirusem jest uzasadniony.

- Po pierwsze jest to nowy wirus. Ludzkość go nie zna i nie ma na niego odporności. W takich sytuacjach zawsze mówimy o zagrożeniu pandemią, ponieważ jeżeli przenosi się z człowieka na człowieka tak jak ten, to jest ryzyko przyrostu dużej liczby chorych w szybkim czasie - powiedział.

Grzesiowski zauważył, że wirus rozprzestrzenia się głównie drogą lotniczą, ponieważ zakażone osoby podróżujące z Chin do innych krajów mogą zarażać swoje otoczenie. - Tak będzie kiełkować ta epidemia, jeżeli nie powstrzymamy jej odpowiednio szybko - zaznaczył.

- Uważam, że nie ma żadnego powodu, dla którego w Polsce miałaby się nie znaleźć zakażona osoba. Statystycznie rzecz biorąc jest możliwe, aby obywatele Polski wracali teraz z Chin i mieli objawy choroby. Takie osoby muszą zgłaszać się jak najszybciej do lekarza. Jeżeli wykazują objawy poważniejsze niż przeziębieniowe, powinny być izolowane - tłumaczył Grzesiowski.

W Polsce szybkie potwierdzenie zakażenia koronawirusem byłoby trudne dlatego, że nie ma w naszym kraju specjalistycznego laboratorium, do którego należy wysłać próbkę na przykład wydzieliny z nosa do stwierdzenia zakażenia. - Testy są dostępne, jednak najbliższe laboratorium znajduje się w Berlinie lub Londynie - powiedział immunolog.

Koronawirus z Chin (Maciej Zieliński/PAP/Reuters)

Jak można się chronić?

Jak powiedział Grzesiowski, jeżeli planowaliśmy podróż w regiony objęte koronawirusem w Chinach, a nie musimy tam jechać, to powinniśmy naszą podróż przełożyć. Zaznaczył, że w przypadku wyjazdu do pozostałych krajów azjatyckich powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo.

- Powinniśmy mieć na swoim wyposażeniu maskę ze specjalistycznym filtrem, która ochrania usta i nos. Powinniśmy też częściej myć lub dezynfekować ręce, ponieważ wirus, osiadając na powierzchniach, również tą drogą może być przenoszony. Jeżeli ktoś przy nas kaszle i kicha, powinniśmy odsunąć się od tej osoby na co najmniej metr - powiedział Grzesiowski.

Dodał, że to "wirus nieprzewidywalny". - Wciąż nie wiemy czy źródło wirusa ustało, nie wiemy skąd pochodzi, nie wiemy z jakiego zwierzęcia przeskoczył na człowieka. Może być tak, że zwierzę w dalszym ciągu wysiewa wirusa do otoczenia - podkreślił.

Jak podaje agencja Reutera, bezpośrednie źródło wirusa nie jest znane, jednak prawdopodobnie pochodzi on od nielegalnie sprzedawanych dzikich zwierząt na targu w Wuhan.

Posłuchaj całej rozmowy z immunologiem Pawłem Grzesiowskim: