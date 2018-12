Tatrzański Park Narodowy publikuje film i apeluje do turystów, by nie wchodzili na lód na Morskim Oku. Apel pojawił się po tym, jak grupa osób postanowiła pojeździć sobie na łyżwach po zamarzniętej tafli górskiego jeziora. TPN przypomina: warstwa lodu jest zbyt cienka i może dojść do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Nagranie, na którym widać bezmyślne zachowanie ludzi, otrzymaliśmy także na Kontakt 24.