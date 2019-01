Najmroźniejsza noc tej zimy

Noc z niedzieli na poniedziałek była najzimniejszą spośród wszystkich w obecnym sezonie zimowym. W Terespolu temperatura spadła do -23 stopni Celsjusza.

Jest miejsce, gdzie temperatura spadła do -54 stopni Celsjusza - 07-01-2019 Ekstremalny mróz we wschodnich regionach Rosji. Miejscami termometry pokazały nawet -54 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Najniższą temperaturę powietrza odnotowano w Katowicach. Termometry wskazały tam -16 stopni Celsjusza. Niewiele cieplej było w Terespolu: -15 st. C.

W Łodzi na termometrach zobaczyliśmy -14 st. C, a w Kętrzynie, Mławie, Ostrołęce i Bielsku-Białej -13 st.C. W Sulejowie, Warszawie, Częstochowie i Olsztynie temperatura spadła do -12 st. C. W Zakopanem, Siedlcach, Włodawie i Suwałkach zanotowaliśmy -11 stopni.

-23 stopnie przy gruncie

Jeszcze zimniej było przy gruncie: w Terespolu jedynie -23 stopnie Celsjusza. Temperatura minimalna w Częstochowie i Bielsku-Białej wyniosła -19 st. C, a w Warszawie i Olsztynie -15 st. C.

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, mróz wystąpił za sprawą napływających do Polski arktycznych mas powietrza. Do mroźnej aury przyczynił się też obszar podwyższonego ciśnienia, związanego z wyżem Azorskim. Za jego sprawą w nocy wystąpiły rozpogodzenia.

Podczas najbliższej nocy temperatura znów mocno spadnie. Może być -12, a nawet -14 st. C.