Najpierw kąpiel słoneczna, później chlup do wody. Foka na plaży w Kołobrzegu

Gondole nie mącą wody, a weneckie kanały tętnią życiem - 21-04-2020 Osady opadły na dno kanałów, a w typowych dla Wenecji trasach komunikacyjnych zobaczyć można naturę. Ostatnio udało się dojrzeć tam meduzę, która przypłynęła najprawdopodobniej z północnego Adriatyku. czytaj dalej

Ze względu na panujące obostrzenia w związku z pandemią choroby COVID-19 i to, że ludzie zostają w domach, wiele zwierząt czuje się pewniej w swoich naturalnych środowiskach. Do takich należy młoda foka, zaobserwowana w środę rano na kołobrzeskiej plaży.

Według relacji pana Tomasza, któremu udało się nagrać i sfotografować fokę, zwierzę wygrzewało się w porannych promieniach słońca. Po krótkim odpoczynku wróciło do wody i przez kilka chwil pływało przy brzegu.

Spotkanie z foką

Wiosna to czas, kiedy młode foki zaczynają samodzielne życie. Zdarza się, że wychodzą na brzeg, by chwilę odpocząć. Pamiętajmy jednak, by do nich nie podchodzić i ich nie płoszyć. Foka - jak każde przestraszone i rozdrażnione dzikie zwierzę - może być agresywna. Na plaży czy w morzu - foka jest u siebie, a to my gościmy w jej środowisku.

Należy pamiętać, że wszystkie z trzech gatunków fok żyjących w Bałtyku (foka szara, foka obrączkowana, foka pospolita) są ustawowo objęte w Polsce ścisłą ochroną.