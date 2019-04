Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. "To nie prognozuje niczego dobrego"

"Las rośnie wolno, a płonie szybko". Niechlubny rekord pożarów - 09-04-2019 W ciągu zaledwie sześciu pierwszych dni kwietnia w całej Polsce odnotowano aż 817 pożarów lasów. To niemal cztery razy więcej niż przez cały ubiegłoroczny kwiecień. czytaj dalej

Jak poinformował rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frątczak, od początku roku w lasach wybuchło 3480 pożarów, z czego 2487 w samym kwietniu. W tym miesiącu w tego typu zdarzeniach zginęły już dwie osoby.

W lany poniedziałek strażacy gasili 123 pożary lasów - najwięcej na Mazowszu (21), w Łódzkiem (16) i w Wielkopolsce (14). Frątczak przypomniał, że na 10 pożarów w polskich lasach dziewięć powoduje człowiek.

Od rana we wtorek niemal w całej Polsce obowiązuje trzeci, czyli najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Poziom zagrożenia określany jest przez Instytut Badawczy Leśnictwa. - To nie prognozuje niczego dobrego - zaznaczył rzecznik straży.

W okresie wielkanocnym strażacy interweniowali łącznie 5247 razy, z czego 3517 zdarzeń to były pożary, nie tylko leśne. W tych dniach zginęło osiem osób, a 59 zostało rannych. Ratownicy wyjechali ponadto do 1460 miejscowych zagrożeń i 270 fałszywych alarmów.

Zagrożenie pożarowe

Jak wynika z danych Instytutu Badań Leśnictwa, obecnie najwyższy, trzeci poziom zagrożenia pożarowego obowiązuje w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim, a także w części województw: dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Mapa zagrożenia pożarowego z 23 kwietnia (IBL)

Susza sprzyja wybuchom pożarów

- Wyjątkowo ciepła o tej porze roku pogoda sprawiła, że od kilku dni w większości nadleśnictw w Polsce w lasach występuje trzeci, najwyższy, stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki spadła prawie do 10 procent. Oznacza to, że wystarczy jedna iskra, żeby doszło do pożaru - powiedział w poniedziałek rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frątczak.