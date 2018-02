Natura zachwyciła na Podkarpaciu. Słupy świetlne na niebie

Jak podał Błoński w mediach społecznościowych, w poniedziałek na Podkarpaciu udało się uwiecznić na zdjęciach dość rzadkie zjawisko optyczne, tak zwane słupy świetlne.

Kryształki lodu w powietrzu

Zjawisko powstaje w wyniku odbijania światła - czy to słonecznego, czy sztucznego - na kryształkach lodu, które unoszą się w powietrzu w czasie mroźnej pogody. Najłatwiej jest je zaobserwować tuż przed wschodem słońca lub tuż po jego zachodzie.

Wideo Słupy słoneczne na świecie

"Bestia ze wschodu" na Wyspach Brytyjskich. Śnieg, mróz i puste półki w sklepach - 28-02-2018 Zima z dużą siłą uderzyła w Wyspy Brytyjskie. W Wielkiej Brytanii zmarły cztery osoby, w wielu miejscach zabrakło prądu, są też utrudnienia w komunikacji. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy od Was zdjęcia i nagrania obrazujące sytuację pogodową. czytaj dalej

Niezwykłe bańki

To nie jedyne ciekawe zjawisko, jakie zawdzięczamy mrozowi. Na Kontakt 24 dostaliśmy piękne zdjęcia lodowej chmury z wrzątku i zamarzających baniek.

- Ostatnie mroźne poranki sprzyjają obserwowaniu zamarzających baniek mydlanych - napisała barma, która przesłała do nas magiczne zdjęcia mroźnych wzorów na zamarzniętych kulach. - Zaraz po zrobieniu bańka zamarza, a na jej powierzchni pojawiają się ciekawe wzory - dodał vitoos, który również uwiecznił niezwykłe zjawisko.

Mydlane arcydzieła najlepiej robić przy kilkunastostopniowym mrozie. Osadzone na chłodnej powierzchni, na naszych oczach, w ciągu kilku minut zapełniają się najróżniejszymi wzorami, które zapierają dech w piersiach.

Zobacz więcej zdjęć zamarzających baniek mydlanych.

Zamarzająca bańka mydlana

Eksperyment z wrzątkiem

Innym, równie widowiskowym zjawiskiem, jest lodowa chmura, która powstaje na skutek zetknięcia się wrzącej wody z mroźnym powietrzem. Na nagraniu przesłanym na Kontakt 24 widać, jak nad powierzchnią ziemi unosi się zamrożony "dym", który powstał właśnie z wrzątku. Internauta Jacek twierdzi, że w minioną niedzielę, gdy nagrywał film, temperatura wynosiła -16 stopni Celsjusza.

Dlaczego gorąca woda zamarza szybciej niż zimna? Zjawisko to zwane jest efektem Mpemby, na cześć ucznia tanzańskiego liceum Erasto Mpemby. Nastolatek po raz pierwszy zaobserwował je w 1963 roku, gdy przyglądał się zamarzaniu mieszaniny do przygotowania lodów. Chociaż zjawisko wciąż jest badane przez naukowców, to jedna kwestia nie pozostawia wątpliwości - skutek jest niesamowity.

Wideo Chmura lodowa w Nakle Śląskim