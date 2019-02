Nie udało się policzyć żubrów w Białowieży. Za dużo żołędzi, za mało śniegu

Bociany wracają do Europy. W Polsce powinny zameldować się w połowie marca - 25-02-2019 Bociany, zimujące w Afryce środkowej i północnej, wyruszyły w drogę do miejsc gniazdowania. W naszym kraju spodziewane są w połowie marca. czytaj dalej

Wszystko przez łagodną zimę

Doroczne liczenie żubrów w Puszczy Białowieskiej przeprowadzane jest zawsze zimą. Pracownicy parku narodowego, leśnicy i naukowcy wykorzystują to, że zwierzęta zbierają się wówczas w większe grupy w miejscach dokarmiania, a pojedyncze sztuki można wytropić po śladach na śniegu.

Główny etap tegorocznej inwentaryzacji, która służy nie tylko policzeniu populacji, ale też poznaniu jej kondycji i struktury, odbywał się na przełomie stycznia i lutego. Po zsumowaniu wyników okazało się jednak, że na pewno nie są one pełne i populacja wymaga dodatkowego liczenia.

Liczenie utrudniała aura, bo zima przez dłuższy czas nie była zbyt mroźna i śnieżna, a do tego był urodzaj żołędzi w lesie, które są przysmakiem żubrów. W związku ze zmniejszeniem populacji dzików w puszczy, żubry mają żołędzi wciąż pod dostatkiem, a to sprawia, że nie przychodzą tak licznie do miejsc stałego zimowego dokarmiania.

Luty nie spełnił nadziei

Pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego mieli nadzieję, że zapowiadane na drugą połowę lutego kilkudniowe ochłodzenie sprawi, iż żubry jednak pojawią się w miejscach dokarmiania. Tak się jednak nie stało. Ponieważ coraz więcej oznak w przyrodzie wskazuje na nadchodzącą wiosnę, podjęta została decyzja o zakończeniu inwentaryzacji bez pełnych wyników. "Ustalenie pełnego stanu białowieskiej populacji żubrów okazało się niemożliwe. Ostatecznie zaobserwowano 517 żubrów, w tym 66 cieląt" - poinformował we wtorek Białowieski Park Narodowy (BPN).

By oszacować populację, specjaliści posłużyli się danymi zebranymi rok wcześniej. W ramach ubiegłorocznej inwentaryzacji doliczono się ponad 650 żubrów żyjących na wolności w polskiej części Puszczy Białowieskiej. Na tej podstawie przypuszcza się, że obecnie wielkość populacji sięga około 700 sztuk.

Wynika to z liczby młodych urodzonych w ubiegłym roku, od której odejmowane są przypadki naturalnej śmierci oraz odstrzały selekcyjne.

"Kondycja zwierząt jest dobra"

- Kondycja zwierząt jest dobra, cały czas jest trend na plus, a to oznacza, że nie ma żadnych niepokojących zjawisk - powiedziała doktor Katarzyna Daleszczyk z ośrodka hodowli żubrów BPN.

Białowieski Park Narodowy jest najstarszym polskim parkiem narodowym. We wrześniu przypada 90. rocznica restytucji, czyli ocalenia żubra w Puszczy Białowieskiej.