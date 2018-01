Weekend ze śniegiem, a potem "pogranicze zimy i jesieni" - 19-01-2018 W najbliższych dniach zima nie opuści jeszcze Polski. Tak będzie w weekend - przeważnie śnieżny, jednak z temperaturą na plusie. Odpoczniemy także od silnego wiatru. czytaj dalej

Jaka noc?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na piątek w kilku województwach ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia.

W nocy spodziewamy się przelotnych opadów śniegu, które utrudnią kierowcom jazdę. Temperatura minimalna będzie się wahać od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -1 stopnia na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej.

Po trudnej nocy z czwartku na piątek odpoczniemy od silnego wiatru. Dzisiejszej nocy powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Warunki na drogach w nocy

Ostrzeżenia o oblodzeniach

Województwo mazowieckie i lubelskie

Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 10 w sobotę. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni, co może powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna będzie się wahać od -4 stopni do -2 stopni, a przy gruncie od -5 st. C do -2 st. C.

Województwo pomorskie

Alert pierwszego stopnia obowiązywać będzie od godziny 19 w piątek do 9 w sobotę. IMGW prognozuje spadek temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza. Może to spowodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Termometry minimalnie pokażą od -3 st. C do 0 st. C, a przy gruncie od -4 st. C do -1 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że prognozowane jest "wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."