Niebo zapłacze łzami świętego Wawrzyńca. Nocą maksimum roju Perseidów

Indie spróbują zbadać nieznany obszar Księżyca. Rakieta wyniosła narzędzia w kosmos - 22-07-2019 W poniedziałek Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych wystrzeliła w kosmos rakietę, na której pokładzie znajdował się statek kosmiczny Chandrayaan-2. Celem jego misji jest eksploracja niezbadanych dotąd obszarów Księżyca. czytaj dalej

Roje meteorów

Spadające gwiazdy można zobaczyć praktycznie przez cały rok - pojawiają się losowo, choć niektóre występują grupowo. Te drugie nazywane są rojami meteorów.



Znanych jest wiele rojów meteorów. Do najaktywniejszych i najbardziej regularnych należą właśnie sierpniowe Perseidy. Rój ten kojarzyli już starożytni. Inna jego nazwa to "łzy świętego Wawrzyńca" - 10 sierpnia przypada rocznica jego męczeńskiej śmierci.



Cały okres aktywności Perseidów przypada na okres od 17 lipca do 24 sierpnia. W czasie maksimum w ciągu godziny może się ich pojawić nawet do 150, a w ciągu 2-3 minut można obserwować od kilku do kilkunastu meteorów.



Perseidy są szybkie, mają białą barwę, a ich ślady przez moment "utrzymują się" na niebie.

Jak obserwować meteory?

NASA wybrała pierwszy owoc, jaki wyhoduje w kosmosie - 15-07-2019 Astronauci z NASA planują wyhodować na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) owoc. Amerykanie dotąd tego nie próbowali. czytaj dalej

Obserwowanie tych meteorów nie wymaga astronomicznego sprzętu, wystarczy gołe oko. Najlepiej znaleźć w okolicy miejsce, które jest najmniej oświetlone. Im ciemniejsze - tym lepiej, bo więcej meteorów można wówczas dostrzec. Można patrzeć na całe niebo, przy czym najlepiej nie wpatrywać się w sam radiant (punkt na niebie, z którego meteory wydają się wylatywać), a na fragmenty nieba położone w odległości kilkudziesięciu stopni od niego (radiant Perseidów w okresie maksimum znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza).

Przy okazji podziwiania meteorów można też prowadzić obserwację innych obiektów na nocnym niebie. 12 sierpnia wieczorem nad południowym horyzontem zobaczymy Księżyc (prawie w pełni), a blisko niego zaświeci Saturn (po prawej stronie). Nieco dalej dostrzeżemy Jowisza. Z kolei wysoko na niebie będzie można zobaczyć Trójkąt Letni. W jego wierzchołkach znajdują się trzy jasne gwiazdy: Wega z konstelacji Lutni, Deneb z gwiazdozbioru Łabędzia oraz Altair z Orła.