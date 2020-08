Niebywałe skupisko. Jedne z największych grzybów świata wyrosły w Nadleśnictwie Augustów

Łoś ugrzązł w bagnie. Na pomoc ruszyli strażacy - 05-08-2020 Łoś ugrzązł w bagnie we wsi Wólka na Suwalszczyźnie. Z pomocą ruszyli mu strażacy. Jak się okazało, to drugie takie zdarzenie w tym miejscu w ciągu kilku ostatnich dni. czytaj dalej

Białe, rozrzucone piłki

W Nadleśnictwie Augustów na jednej z łąk w okolicach uroczyska Sosnowo wyrosło spore skupisko jednego z największych grzybów świata. Co zaskakujące, purchawica olbrzymia, bo tak nazywa się grzyb, zazwyczaj występuje pojedynczo.

Purchawicę po raz pierwszy opisał niemiecki naturalista August Batsh w 1786 roku. Znana jest także pod nazwami czasznica olbrzymia, kulica kurzawkowata czy purchawka olbrzymia. Do 2014 roku była objęta ścisłą ochroną.

Najczęściej występuje na leśnych polanach, łąkach czy pastwiskach. Spotkać ją można na żyznych i wilgotnych glebach od lipca do września.

Płoną lasy na południu Francji. Turyści ewakuowani z nadmorskich kempingów - 05-08-2020 W okolicach francuskiej Marsylii doszło do ogromnego pożaru, który pochłonął ponad tysiąc hektarów terenu. W środę rano poinformowano, że sytuacja nadal nie została opanowana, a z powodu silnych porywów wiatru ryzyko pojawienia się kolejnych ognisk jest bardzo duże. Ranne są co najmniej 22 osoby. czytaj dalej

Grzyb ten osiąga imponujące rozmiary. Najczęściej jego owocnik ma od 10 do 60 centymetrów średnicy i do 135 cm obwodu. Zdarza się, że purchawice są jeszcze większe. Mają nieregularnie kulisty, lekko spłaszczony kształt. Niektórym przypominają piłki.

Jeden z największych znanych osobników został znaleziony w 1955 roku w Czechach. Sięgał 46 cm wysokości, jego obwód wynosił 212 cm i ważył aż 20,8 kilogramów.

Młode purchawice nadają się do spożycia. Jeśli są białe i pokryte mączystym nalotem nic nie stoi na przeszkodzie, by ich spróbować. Z czasem jednak ciemnieją do barwy oliwkowo-brązowej i wtedy nie powinno się już ich spożywać.

Leśnicy apelują, by ich nie niszczyć.

Purchawice olbrzymie w Nadleśnictwie Augustów (LP)

Purchawice olbrzymie w Nadleśnictwie Augustów (LP)