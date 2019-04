Niedźwiedzica Ema wyrządziła w Czechach duże szkody. Polscy przyrodnicy pomogli ją schwytać

Nie żyje niedźwiedzica, która wybudziła się tuż przed sylwestrem - 09-04-2019 Mimo wysiłków przyrodników młoda niedźwiedzica, która została wybudzona z zimowego snu przed nocą sylwestrową w Dolinie Kościeliskiej, nie przeżyła - poinformowały władze Tatrzańskiego Parku Narodowego. czytaj dalej

Straty wyrządzone przez Emę, głównie w gospodarstwach pasiecznych, Czesi oszacowali na blisko 200 tysięcy złotych. Ema waży 106 kilogramów i - jak ocenili specjaliści - jest w bardzo dobrej kondycji. Jej wiek oceniono na cztery do pięciu lat.

- Czesi nie mają dużego doświadczenia, jeśli chodzi o postępowanie z problematycznymi niedźwiedziami, dlatego zwrócili się do nas o pomoc. W Tatrach każdego roku, zwłaszcza w okresie jesiennym, niektóre niedźwiedzie zbytnio zbliżają się do osiedli ludzkich w poszukiwaniu pożywienia - wyjaśnił Filip Zięba, wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, specjalista od niedźwiedzi.

Odstraszanie niedźwiedzi

Przypomina mieszankę kozy, antylopy i niedźwiedzia. Pierwsze takie narodziny w Polsce - 29-03-2019 W marcu we wrocławskim ogrodzie zoologicznym pojawiła się nowa mieszkanka - samica takina stokowego, czyli podgatunku takina złotego. Jest pierwszym jego przedstawicielem, który urodził się w Polsce. Teraz pracownicy zoo szukają dla niej imienia. czytaj dalej

Niedźwiedzica Ema została zwabiona do klatki. Następnie dostała zastrzyk usypiający, założono jej obrożę telemetryczną i pobrano stosowne próbki do badań. We wtorek została wypuszczona do lasu.

- Niedźwiedzica dostała obrożę telemetryczną, dzięki której będzie śledzona jej wędrówka. Przeszkoliliśmy też kolegów z Czech, jak postępować w przypadku zbytniego zbliżania się niedźwiedzicy do ludzi. Pobraliśmy próbki genetyczne, które zostaną poddane specjalistycznym badaniom - powiedział Zięba.

Specjaliści z TPN przekonują przyrodników z Moraw, aby spróbowali odstraszać niedźwiedzicę od osiedli ludzkich i gospodarstw, strzelając do niej gumowymi pociskami.

- Nas bardzo interesują niedźwiedzie, ich zwyczaje i bytowanie nie tylko w Tatrach, ale i sąsiednich regionach. Te zwierzęta potrafią migrować na bardzo duże odległości. Niedawno obserwowaliśmy niedźwiedzia, który był w Tatrach, a później zawędrował łukiem Karpat aż do Rumunii. To może być bardzo ciekawa obserwacja, ponieważ ta niedźwiedzica jest na skrajnych peryferiach. Zobaczymy, gdzie dalej zawędruje - opowiadał Zięba.