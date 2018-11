Do Polski nieubłaganie zbliża się zima. Zwierzęta przeczesują więc lasy w poszukiwaniu miejsc, gdzie będą mogły zapaść w sen. Niedźwiedzicę z młodym uchwyciła fotopułapka w Nadleśnictwie Baligród.

Bieszczadzkie niedźwiedzie przygotowują się na nadejście zimy. Szukają gawr, które uchronią je przed wiatrem i deszczem. Czym są jednak gawry? To zimowe legowiska, które mogą być na przykład dziurą w przewróconym drzewie lub jaskinią w niedostępnym miejscu.

Na nagraniu z fotopułapki widać jednego niedźwiadka i samicę, ale - jak przekazali leśnicy - niedźwiedzica ma jeszcze jedno młode.

- Niedźwiedzica ogląda gawry, przymierza się. To są jednoroczne młode, czyli one tę zimę jeszcze spędzą z matką. Zwykle niedźwiadki po urodzeniu z matką przebywają jeszcze do dwóch lat. Także w tym okresie jeszcze się nimi opiekuje, uczy ciężkiego życia w tym terenie - powiedział leśniczy Kazimierz Nóżka z Nadleśnictwa Baligród.

Idą spać

Niedźwiedzie to zwierzęta wszystkożerne, ich głównym pokarmem są grzyby, nasiona, rośliny, dżdżownice, ślimaki. W okresie zimowym mają ograniczoną bazę pokarmową, dlatego większość z nich w tym okresie zapada w sen. Te, które nie zasypiają żywią się mięsem.

Wbrew potocznemu mniemaniu, "misie" nie przesypiają głębokim snem całej zimy. - To nie jest tak, że idą spać na jesieni i się nie budzą. Nawet kiedy hibernują to są momenty, że wstają na chwilę. One zasypiają, budzą się i znowu zasypiają - tłumaczyła Anna Malinowska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych.