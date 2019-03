Niedźwiedzie na spacerze. "Są bardzo pobudzone, mogą w każdej chwili zaatakować"

Posmakował szukania pożywienia w koszach. "To nie jest wesoła fotka misia" - 14-03-2019

Na pierwszy rzut oka wygląda niewinnie. Jest co prawda duży, ale często pieszczotliwie nazywamy go misiem. Nic bardziej mylnego. Niedźwiedzie zamieszkujące bieszczadzkie lasy to drapieżniki, a leśnicy podkreślają: niedźwiedź to nie pluszowy miś, może być groźny przy bliskim spotkaniu! czytaj dalej