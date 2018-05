Niesforny łoś przyłapany na gorącym uczynku. Łamał przepisy pod osłoną nocy

"Sprawdzała swój wygląd przed spotkaniem". Łosza Zuza zerka w samochodowe lusterko - 16-02-2018 Zuza to łosza elegantka. Na przeglądaniu się w lusterku samochodowym przyłapał ją leśnik, Sławomir Wróbel. Możliwe, że sprawdzała, jak wygląda przed walentynkową randką - żartował autor zdjęć próżnego (lub ciekawskiego) zwierzaka. czytaj dalej

Przyłapany na gorącym uczynku

Większość mieszkańców Świdnika zapewne jeszcze spała, kiedy jedną z głównych ulic ich miasta spacerował łoś, za nic mając przepisy ruchu drogowego. Przechodził przez jezdnię w niedozwolonych miejscach, deptał pas zieleni. Miał za to "z niezwykłym zaciekawieniem przyglądać się znakom drogowym" - czytamy na stronie internetowej lubelskiej policji.

Niezwykłego spacerowicza uchwyciła miejska kamera w poniedziałek około 4 nad ranem. Operator monitoringu wezwał policjantów. Ci, jadąc radiowozem, bezpiecznie wyprowadzili zwierzę na peryferia Świdnika.

Koniec miejskiej przygody łosia? Niekoniecznie. Kilka godzin później takie samo zwierzę odwiedziło ogródek jednej z posesji na przedmieściach. Nie wiadomo, czy był to nocny spacerowicz we własnej osobie, czy też tylko ktoś bardzo do niego podobny.

Tak czy owak, policja znowu musiała wkroczyć do akcji. Tym razem zadanie okazało się łatwiejsze. Na widok radiowozu łoś w pośpiechu przeskoczył przez płot i sam oddalił się w kierunku okolicznego lasu.