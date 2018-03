Niespokojna pogoda na południu Polski

Prognoza pogody na jutro: nowy tydzień z nowym śniegiem. Ale nie wszędzie - 18-03-2018 W południowej części kraju można się spodziewać opadów śniegu. Zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia istnieje tam ryzyko wystąpienia zawiei i zamieci śnieżnych. Nad pozostałymi regionami Polski zapowiada się pogodne niebo. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Śnieg oraz silne podmuchy wiatru mogą powodować niebezpieczne zawieje i zamiecie śnieżne. Tam, gdzie wystąpią, mogą utrudnić poruszanie się po drogach. Instytut Meteorologii utrzymał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dla południowych regionów Polski.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - subregion południowy

Ostrzeżenia dotyczą możliwości wystąpienia zawiei i zamieci śnieżnych spowodowanych północno-wschodnim i wschodnim wiatrem. Może powiać ze średnią prędkością 30-40 kilometrów na godzinę, w porywach do 55 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do północy w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości 30-40 km/h, z porywami do 55 km/h. Powieje z północnego wschodu i wschodu. Ostrzeżenie obowiązuje do północy w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 30-40 kilometrów na godzinę, z porywami do 65 km/h. Powieje z północnego wschodu. Okresami wystąpią słabe opady śniegu. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Ostrzeżenia dotyczą możliwości wystąpienia intensywnych opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na południu województwa może spaść do 25 centymetrów śniegu, a na północy - do 15 cm. Wiatr o średniej prędkości od 30-40 km/h, z porywami do 70 km/h. Mogą powstać zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Alert dotyczy silnych opadów śniegu i możliwości wystąpienia zawiei oraz zamieci śnieżnych. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej w granicach 10-15 cm. Północno-wschodni wiatr o średniej prędkości od 30-40 km/h, z porywami do 70 km/h, spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - subregion jurajski

Prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 30-40 km/h, z porywami do 65 km/h. Powieje z północnego wschodu. Może popadać śnieg. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia?

Alert pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".