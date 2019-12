Białe święta? Synoptyk sprawdza, czy jest szansa na śnieg - 02-12-2019 Jak wygląda obecnie zapowiedź pogody na święta? Około 18 grudnia nad Atlantykiem uformować ma się potężny wir. Taki niż najpierw zwykle ściąga ciepłe deszczowe masy powietrza znad środkowego Atlantyku, by po kilku dniach przynieść duży chłód znad surowej Arktyki. Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek sprawdza, czy jest szansa na białe święta. czytaj dalej

Zdjęcia prószącego śniegu między innymi w Słupsku i Lęborku otrzymaliśmy na Kontakt 24.

WIDZIAŁEŚ CIEKAWE ZJAWISKO? PODZIEL SIĘ SWOJĄ RELACJĄ NA KONTAKT 24

Jak poinformowała w poniedziałek po południu synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, słabe i umiarkowane opady śniegu występują na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Małopolsce i Podkarpaciu. Spadnie tam do centymetra śniegu, ale nie utworzą one trwałej pokrywy śnieżnej.

Niż Mikołaj

Polska pozostaje pod wpływem układu niżowego Mikołaj z centrum zalegającym nad północną Skandynawią, a dokładniej nad Laponią. To właśnie temu niżowi zawdzięczamy poniedziałkowe opady śniegu.

Położenie niżu Mikołaj (Nicolas) w poniedziałek (wetterpate.de)

Gdzie spadnie śnieg?

W nocy z poniedziałku na wtorek nadal przelotnie padać będzie śnieg. Synoptycy prognozują, że miejscami spadnie 1-2 centymetrów, w górach do 5 cm. Tylko na Pomorzu, Kujawach i Warmii padać nie powinno.

Już we wtorek od zachodu Polskę obejmie układ wyżowy znad Niemiec i Francji. Nad krajem zalegać będzie jeszcze zimne powietrze pochodzenia arktycznego. W ciągu dnia do 1 centymetra śniegu spadnie na południu kraju, a na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeży prognozowane są opady deszczu ze śniegiem do 3 litrów na metr kwadratowy.

SPRAWDŹ PROGNOZOWANE OPADY W NAJBLIŻSZYCH GODZINACH:

Wideo Prognoza opadów na najbliższe godziny (Ventusky.com)

Ostrzeżenia IMGW

W poniedziałek i w kolejnych dniach w wielu regionach Polski na drogach i chodnikach może być ślisko. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami.

>>> SPRAWDŹ OSTRZEŻENIA IMGW

MiastoLębork2018 Opady śniegu w Lęborku jest bardzo zimno







MiastoLębork2018 Opady śniegu w Lęborku poczytaj

~Mariusz Idzie zima biała poczytaj