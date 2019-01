Oblodzenia, wiatr, śnieg, podwyższony poziom wód. Pogoda nie odpuszcza. Alarmy

Prognoza pogody na dziś: pochmurno i wietrznie. Pojawią się zawieje śnieżne - 03-01-2019 W czwartek możemy spodziewać się wietrznej aury. Porywy mogą osiągać do 80 kilometrów na godzinę. Niewykluczone są zawieje i zamiecie śnieżne. czytaj dalej

Ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia

Niebezpieczna aura daje się we znaki od kilku dni. Pogoda nie odpuszcza, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem, silnym wiatrem, intensywnymi opadami śniegu i zawiejami/zamieciami śnieżnymi. Pogoda szczególnie groźna jest na północy kraju - na morzu jest sztorm, a na lądzie cofka. Obowiązują alerty hydrologiczne.

Synoptycy IMGW ostrzegają mieszkańców południa przed intensywnymi opadami śniegu. Alerty drugiego stopnia przed tym zjawiskiem obowiązują w województwach:

- śląskim - w powiatach cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim;

- małopolskim - w powiatach suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim, nowotarskim i tatrzańskim;

- podkarpackim - w powiatach jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Sztorm na Bałtyku i silny wiatr. Wasze relacje z północy Polski - 02-01-2019 Na Bałtyku szaleje sztorm, plaże są pozalewane, woda wdziera się na ląd. Silny wiatr wiejący w nadmorskich województwach powalił drzewa i spowodował liczne zniszczenia. Bez energii elektrycznej pozostaje 3896 odbiorców - poinformowało w środę wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. czytaj dalej

Prognozuje się tam wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 40 centymetrów do 50 cm.

Ostrzeżenia będą ważne do godziny 12 w czwartek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

ZAMIECIE/ZAWIEJE ŚNIEŻNE

W ciągu najbliższych godzin w regionach podgórskich przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez zachodni i północno-zachodni wiatr o średniej prędkości od 25 kilometrów na godzinę do 35 km/h, w porywach do 65 km/h oraz opady śniegu. IMGW wydało ostrzeżenia w województwach:

- śląskim - w powiatach cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim;

- małopolskim - w powiatach suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, nowotarskim i tatrzańskim;

- podkarpackim - w powiatach jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

SILNY WIATR

Na północy Polski wciąż wieje silnie. W 13 powiatach województwa pomorskiego wydano ostrzeżenia przed tym silnymi porywami. Są to powiaty: słupski, Słupsk, lęborski, wejherowski, pucki, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdański, nowodworski, malborski, tczewski i sztumski.

Północny i północno-zachodni wiatr ma osiągać średnią prędkość od 30 km/h do 60 km/h, a w porywach do 90 km/h. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 12.

OBLODZENIE

W województwie pomorskim oraz kujawsko-pomorskim (z wyłączeniem powiatów żnińskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, włocławskiego i Włocławek) prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna i przy gruncie sięgnie od -3 stopni Celsjusza do -1 st. C.

Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godz. 8.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne

W całym województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Przewiduje się, że na Żuławach i Zalewie Wiślanym poziom wody wzrośnie powyżej stanów alarmowych.

Aktualne ostrzeżenia hydrologiczne

Co oznacza alert trzeciego stopnia?

Według definicji IMGW, ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia mówi o tym, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych". W takiej sytuacji istnieje bezpośrednie zagrożenie powodzią.

Co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia?

Na pomoc czekali w górskim szałasie. "Są wyczerpani wielogodzinnym torowaniem w śniegu" - 02-01-2019 Ratownicy dotarli do turystów, którzy mimo skrajnie trudnych warunków wybrali się na Halę Krupową w Beskidzie Żywieckim. Kobieta i mężczyzna w wieku około 50 lat oczekiwali na ratunek w szałasie pasterskim na czerwonym szlaku w rejonie szczytu Naroże. czytaj dalej

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja IMGW podaje, że gdy obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Liczne interwencje

IMGW zaznacza, że gdy wydaje się ostrzeżenia drugiego stopnia, "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

Jak poinformował na Twitterze Grzegorz Świszcz, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Państwowa Straż Pożarna odnotowała 806 interwencji. 646 było związanych ze skutkami silnego wiatru (najwięcej w woj. pomorskim -238, warmińsko-mazurskim - 132 i zachodniopomorskim - 66). Pozostałe interwencje wiązały się z opadami deszczu i przyborami wód - 67 oraz opadami śniegu – 93.

PSP odnotowała 806 interwencji związanych ze: skutkami silnego wiatru – 646 (najwięcej woj. pomorskie – 238, warmińsko-mazurskie – 132 i zachodniopomorskie – 66); opadami deszczu i przyborami wód – 67 oraz opadami śniegu – 93 (woj. pomorske – 30 i małopolskie – 28) @RCB_RP,@KGPSP — Grzegorz Świszcz (@GSwiszcz) 3 stycznia 2019