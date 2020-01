Obywatel Chin z podejrzeniem koronawirusa we Wrocławiu, u trzech mężczyzn z Gdańska "lekarz wykluczył zakażenie"

Ponad 8100 zarażonych koronawirusem z Wuhanu. To więcej niż podczas epidemii SARS - 30-01-2020 Na całym świecie liczba osób, u których zdiagnozowano koronawirusa z Wuhanu, wynosi ponad 8100. To więcej niż zarażonych wirusem SARS w latach 2002-2003. Z powodu nowego wirusa zmarło 170 osób. Nie odnotowano żadnego zgonu poza Chinami. czytaj dalej

Mieszkający od 13 lat w Polsce obywatel Chin, który wrócił niedawno z Wuhanu, jest hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Pacjent jest diagnozowany w kierunku grypy lub koronawirusa.

Mężczyzna wrócił do Wrocławia 23 stycznia z objętego zagrożeniem epidemią koronawirusa chińskiego Wuhanu. Kiedy źle się poczuł, zgłosił się do szpitala.



- Pacjent ma kaszel, nie ma gorączki i jest w dobrym stanie - powiedziała rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego Urszula Małecka.



Dodała, że mężczyzna traktowany jest jak pacjent chory na grypę.

- Przedsięwzięliśmy przy tym wszystkie potrzebne środki bezpieczeństwa. Pacjent został umieszczony w izolatce i jest obsługiwany przez odpowiednio zabezpieczony personel - powiedziała rzeczniczka.

Mężczyźnie pobrano krew. Badanie, które ma wykluczyć grypę AH1N1, zostanie przeprowadzone we wrocławskim szpitalu.



- Druga próbka została wysłana do Warszawy, gdzie ma zostać zbadana pod kątem zakażenia koronawirusem - powiedziała Małecka. Wyniki badań mają być znane za kilka dni.

Aktualny bilans ofiar i zakażonych na całym świecie

Koronawirus wykluczony u trzech pacjentów

MERS, SARS, hiszpanka i wiele innych. Epidemie nieznanych wcześniej chorób - 30-01-2020 Potwierdzonych przypadków koronawirusa z Wuhanu jest coraz więcej. Pojedyncze zakażenia pojawiają się również poza Chinami. Przypominamy epidemie, które pojawiły się w naszej najnowszej historii. czytaj dalej

W czwartek do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku przywieziono trzy osoby, u których podejrzewano koronawirusa z Wuhanu. Mężczyźni przylecieli z Szanghaju. Jak poinformowała rzecznik Szpitali Pomorskich Małgorzata Pisarewicz, mężczyźni nie wymagają hospitalizacji.

- Pacjenci nie zostali przyjęci na oddział. Nie było podstaw, aby zatrzymać ich w szpitalu. Lekarz wykluczył u nich zakażenie koronawirusem - powiedziała Pisarewicz.

We wtorek do szpitala na obserwację trafiło dwóch innych mężczyzn w wieku 32 i 50 lat. Oni do Trójmiasta przylecieli z Szanghaju, lecąc przez Amsterdam. W czwartek poinformowano, że nie są chorzy, a ich stan jest dobry. Pozostaną jednak pod okiem specjalistów i w piątek opuszczą szpital.

Sanepid miał weryfikować stan zdrowia pozostałych pasażerów samolotu, którym podróżowali mężczyźni, ale zaprzestał procedury.

- W związku z tym, że nie ma zagrożenia i lekarze stwierdzili, że pacjenci, u których podejrzewano zarażenie koronawirusem, nie są chorzy, uznajemy, że nie ma potrzeby kontaktowania się z pozostałymi pasażerami samolotu - powiedziała zastępca Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Anna Obuchowska.

Podejrzenie w Greifswaldzie

W Polsce chorych prawie 340 tysięcy, zmarło pięć osób. Grypie wystarczyły na to trzy pierwsze tygodnie stycznia - 29-01-2020 339 tysięcy przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę odnotowano w pierwszych trzech tygodniach stycznia w Polsce - podaje Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny. czytaj dalej

Na Podlasiu trzy osoby pod nadzorem sanepidu

W województwie zachodniopomorskim nie ma przypadków zakażeń koronawirusem, nie ma także żadnych przypadków podejrzeń. Niemieckie media piszą jednak, o podejrzeniu kolejnego przypadku koronawirusa w Greifswaldzie (około 100 kilometrów od Szczecina). Mężczyzna zgłosił się do szpitala w Greifswaldzie po podróżny z Chin z objawami przeziębienia. Wyniki badań mają być znane najwcześniej w czwartek wieczorem.

Jak poinformowała doktor Iwona Sienkiewicz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, na ten moment w województwie podlaskim nie ma żadnych osób z podejrzeniem koronawirusa. Pod nadzorem sanitarnym są trzy dorosłe osoby. Nie były bezpośrednio w Chinach, miały jedynie kontakt z osobami podróżującymi z Chin. Znajdowały się na pokładzie samolotu powracającymi z osobami z tamtych regionów. Obecnie znajdują się pod obserwacją sanepidu.

Podejrzenie w szpitalu w Świeciu

Jak podała Olga Radkiewicz, rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Bydgoszczy, w szpitalu w Świeciu przebywa mężczyzna, który podróżował do Australii z międzylądowaniem w Chinach. Mężczyzna z gorączką i objawami grypopodobnymi zgłosił się do lekarza. Z uwagi na bezpieczeństwo i doniesienia o wirusie służby postanowiły pozostawić go w szpitalu.

Zdaniem Radkiewicz mężczyzna nie powinien być uznawany za podejrzanego o zakażenie się koronawirusem, ponieważ nie spełnia kryteriów epidemiologicznych.