Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w niedzielę utonęło 10 osób. Łącznie od piątku do niedzieli na polskich kąpieliskach zginęło aż 30 osób. Służby apelują o zachowanie bezpieczeństwa nad wodą.

W niedzielę utonęło 10 osób - podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na Twitterze.

Jak przekazała w niedzielę Bożena Wysocka z RCB, w piątek służby na terenie całego kraju odnotowały sześć przypadków utonięć, a w sobotę - 14. To oznacza, że tragiczny bilans ofiar w tym sezonie wzrósł do 291 osób.

Apel o ostrożność

Wiele osób lekceważy ostrzeżenia, nie zważają też na warunki atmosferyczne. Później dochodzi do tragedii.

- Osoby, które potrafią pływać, ale słabo, wchodzą do wody. Bagatelizują warunki i ostrzeżenia ratowników, okoliczności, jakie temu towarzyszą, takie jak silne falowanie, prądy wsteczne. Wchodzą do wody i po prostu toną - mówił na antenie TVN24 w programie "Wstajesz i wiesz" Apoloniusz Kurylczyk, wiceprezes zachodniopomorskiego WOPR.

W wielu przypadkach do utonięć przyczyniają się używki, takie jak alkohol.



- Alkohol opóźnia naszą ocenę bezpieczeństwa, utrudnia nam koordynację. Po spożyciu tych substancji możemy mieć też problem z błędnikiem. W takiej sytuacji ciężko jest płynąć i utrzymywać się na wodzie - dodał Kurylczyk.

Bądź bezpieczny nad wodą (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Zachowajmy ostrożność

O konieczności zachowania ostrożności nad wodą oraz o regułach bezpieczeństwa tam obowiązujących RCB przypomina także na Twitterze.

"Nie należy wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających, wbiegać do wody rozgrzanym i skakać w nieznanych miejscach. Trzeba stosować się do zaleceń ratownika i pamiętać o założeniu kapoku na łódce, kajaku i rowerze wodnym" - wskazało RCB.

Obejrzyj rozmowę z Apoloniuszem Kurylczykiem.