Od poniedziałku ograniczenia dla narciarzy w Tatrach Zachodnich

Wał fenowy nad Tatrami. "Wrażenia były nie do opisania" - 13-03-2018

Wał fenowy to malownicze chmury towarzyszące wiatrowi halnemu. Tomasz Dziorek był we właściwym miejscu i we właściwym czasie, dzięki czemu udało mu się uchwycić zjawisko przelewania się tych chmur przez grzbiet w Tatrach Zachodnich. czytaj dalej