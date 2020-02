Od września na grypę zachorowało 2,5 miliona Polaków. W ostatnim czasie zmarła na nią 9-latka

W ognisku epidemii zmarło kolejnych prawie 100 osób - 18-02-2020 Do 1868 osób wzrósł tragiczny bilans koronawirusa SARS-CoV-2 w Chinach kontynentalnych. W poniedziałek zmarło tam 98 osób. Łącznie zakażonych wirusem jest tam już ponad 72 tysiące osób. czytaj dalej

Ta choroba zaczyna się nagle i może mieć naprawdę ostry przebieg. Grypa w Polsce zabiera życie kilku osobom tygodniowo - kolejny śmiertelny przypadek odnotowano w poniedziałek w szpitalu w Bielsku-Białej.

- Dostaliśmy zgłoszenie z powiatowej stacji sanepidu z Bielska-Bałej, że w szpitalu zmarła dziewięcioletnia dziewczynka, u której stwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A - powiedziała Urszula Mendera-Bożek ze Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego.



Dziewczynka nie cierpiała na żadne dodatkowe choroby.

Polacy się nie szczepią

Większość Polaków nie szczepi się przeciwko grypie. W poprzednim sezonie zrobiło to tylko cztery procent Polaków



- Całe życie się nie szczepiłem i mam już te swoje lata i w związku z powyższym nie będę się szczepił - tłumaczą niektórzy z nich.

Od września na grypę zmarło 15 osób

Jak chronić się przed grypą?

Wiele osób obawia się złego samopoczucia po szczepieniu. Jak twierdzi Jarosław Pinkas z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, faktycznie może się ono pojawić, ale jest to dobry znak.- Nawet jeżeli mamy po szczepionce objawy grypopoodobne, to trwają one niezwykle krótko i to świadczy o tym, że nasz organizm jest przygotowany do zwalczania tej infekcji. To jest taki pozytywny odczyn poszczepienny, powinniśmy być z niego zadowoleni - zaznaczył.Szczepionka ochroni nas przed najpoważniejszymi pogrypowymi powikłaniami - zapaleniem ucha środkowego, zapaleniem płuc czy zapaleniem mięśnia sercowego. W pierwszym tygodniu lutego odnotowano niemal 200 tysięcy przypadków grypy i jej podejrzeń . 1103 osoby zostały skierowane do szpitala, dwie zmarły. Do niedzieli 16 lutego liczba zachorowań przekroczyła 200 tysięcy, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do czterech. Od września na grypę zachorowało w Polsce prawie 2,5 miliona osób, a zmarło 15.

W sezonie pomoże regularne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu i kaszlu jednorazową chusteczką lub kichanie w zgięcie łokcia. Najważniejsze jednak, żeby objawów nie bagatelizować.

- Musimy pamiętać, że grypę musimy wyleżeć, nie możemy jej przechodzić, nie możemy przychodzić do pracy zarażać inne osoby, bo po jakimś czasie mogą odezwać się powikłania pogrypowe - zaznaczyła Małgorzata Kapłan, rzecznik sanepidu w Szczecinie.



O szczepieniu w pierwszej kolejności powinny pomyśleć osoby starsze, rodzice małych dzieci, cukrzycy i osoby cierpiące na choroby serca czy nerek.

Szczepienia przeciwko grypie wśród seniorów w UE (Maria Samczuk/PAP)

- Jesteśmy przed pikiem chorobowym, my wiemy, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będziemy mieli większą liczbę zachorowań. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli większej liczby zgonów - powiedział Pinkas.

Szczyt zachorowań na grypę przypada między styczniem a marcem, a na zaszczepienie się nie jest jeszcze za późno.