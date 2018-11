Odra na Mazowszu. Czternaście potwierdzonych zachorowań

"Odra to niezmiernie zaraźliwy wirus" - 02-11-2018 Wirus odry działa szybko i na dużą skalę. - Właściwie nie ma żadnych barier, bo wirus przenosi się drogą powietrzną, czyli w czasie rozmowy, w czasie zabawy - mówił na antenie TVN24 doktor Paweł Grzesiowski z Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji. czytaj dalej

"W dniu 2 listopada br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie przekazał informacje o zachorowaniu na odrę 36-letniego mężczyzny, który jeszcze przed rozpoznaniem u niego tej choroby zakaźnej przebywał w Szpitalu Czerniakowskim na ul. Stępińskiej, a następnie został przewieziony do Szpitala Zakaźnego na ul. Kasprzaka. Stan zdrowia pacjenta jest dobry" - czytamy na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Do Szpitala Czerniakowskiego trafiły 24 dawki szczepionki. 20 kolejnych zostanie przeznaczonych dla personelu pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Wolskim.

W środę zaistniało podejrzenie innego przypadku zachorowania na odrę w Warszawie - u rocznego dziecka. W czwartek zostało przyjęte do szpitala. Jak informuje WSSE, w piątek pobrano próbki do testów wirusologicznych, które mają potwierdzić lub wykluczyć zachorowanie.

Trzynaście przypadków w powiecie pruszkowskim

13 przypadków zachorowania na odrę odnotowano w powiecie pruszkowskim - przekazał Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Warszawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie.

Jak czytamy na stronie WSSE, zachorowały przede wszystkim dzieci - najmłodsze w wieku 2 lat. Najstarsza z osób ma 36 lat.

Zachorowania na odrę w powiecie pruszkowskim i w Warszawie

10 potwierdzonych zachorowań na odrę dzieci i dorosłych w Pruszkowie; sześcioro dzieci uczęszcza do jednej szkoły podstawowej.

Jedno potwierdzone zachorowanie na odrę dziecka w Piastowie (punkt przedszkolny w Piastowie).

Dwa potwierdzone zachorowania dzieci w Nadarzynie (przedszkole i szkoła podstawowa w Nadarzynie).

Jedno potwierdzone zachorowanie na odrę dorosłego mężczyzny w Warszawie.

Objawy odry (Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP)

Chorych może być więcej

Ponadto podejrzewa się dwa zachorowania: jednego dziecka z Nadarzyna i osoby dorosłej z Pruszkowa. W obu przypadkach trwa weryfikacja wirusologiczna.

"Trwają czynności inspektorów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie, które mają na celu dotarcie do wszystkich osób z kontaktu z chorymi, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ogniska. Weryfikowane są także pierwsze zebrane informacje, podawane we wcześniejszych komunikatach, które mogą pomóc w znalezieniu źródła zakażenia" - informuje WSSE.

Jak czytamy w komunikacie, ustalono, że pacjenci, którzy nie przedstawili dokumentacji medycznej, potwierdzającej zaszczepienie na odrę, są traktowani jako osoby niezaszczepione. "Otrzymane w trakcie wywiadów deklaracje ustne rodziców dot. szczepienia dzieci bez potwierdzającej ten fakt dokumentacji medycznej nie mogą być podstawą do przyjęcia stanu faktycznego zaszczepienia dziecka" - dodano.

Pierwsze informacje dotyczące zachorowań w Pruszkowie podano w czwartek wieczorem.

Odra w Europie (Małgorzata Latos/PAP)

Szczepienia są obowiązkowe

Odra jest chorobą niezwykle zaraźliwą, ponieważ rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa. Powikłania po odrze występują dość często. Do poważniejszych należy m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Szczepienie jest obowiązkowe i bezpłatne. Wykonuje się je w 13-14 miesiącu życia, ponownie w 10. roku życia. "Szczepionka przeciw odrze występuje w postaci połączonej (skoniugowanej) jako szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (tzw. MMR)" - informuje WSSE. Szczepionka typu MMR jest szczepionką bezpieczną.

Wideo Odra atakuje na Mazowszu (materiał ”Fakty po południu”)

Odmowa zaszczepienia grozi karą finansową

Zgodnie z przepisami, w sytuacji, gdy rodzice małoletnich dzieci nie zgodzą się na zaszczepienie dziecka, zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek zawiadomić o tym Państwową Inspekcję Sanitarną. Sanepid może skierować sprawę do wojewody, który jest uprawniony, by w trybie administracyjnym nałożyć na rodziców nie poddających dziecka obowiązkowym szczepieniom "grzywnę w celu przymuszenia", w maksymalnej wysokości 10 tysięcy złotych. Grzywna może zostać nałożona kilkakrotnie, a maksymalnie suma kar może wynieść nawet 50 tysięcy złotych.

Ponadto, jak wynika z oświadczenia Rzecznika Praw Dziecka z ubiegłego roku, sanepid może zawiadomić sąd opiekuńczy o fakcie uchylania się przez przedstawicieli ustawowych - rodziców, od poddania obowiązkowym szczepieniom ich małoletnich dzieci. Sąd w celu sprawdzenia sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniego wszczyna postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej.

"Przed wprowadzeniem szczepień przeciw odrze w dzieciństwie chorowała prawie każda osoba. W Polsce zanim wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciwko tej chorobie (lata 1965-1974) liczba rejestrowanych przypadków kształtowała się od 70 000 do 130 000 w latach pomiędzy epidemiami oraz od 135 000 do 200 000 w latach epidemicznych. Umierało 200-300 dzieci, a tysiące miało ciężkie powikłania wymagające długotrwałej hospitalizacji. Obecnie w Polsce każdego roku występuje od 60 do 130 zachorowań" - podaje WSSE.