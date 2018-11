"Odra to niezmiernie zaraźliwy wirus"

Już nie tylko Pruszków. Odra również w Piastowie - 02-11-2018 W piątek rano liczba potwierdzonych zachorowań na odrę wzrosła do 11. Wcześniej stacja sanitarno-epidemologiczna w Pruszkowie podała, że zostało potwierdzonych dziesięć zachorowań na odrę wśród dzieci jednej z podstawówek i ich rodzin. Drugie ognisko odry rozszerza się w Piastowie. Kolejne może być również w Nadarzynie. czytaj dalej

W piątek podano informacje o dwóch ogniskach epidemiologicznych odry na terenie Polski. Większość potwierdzonych zachorowań odnotowano w Pruszkowie. Jeden przypadek - w Piastowie. Żadna chora osoba nie była szczepiona. - Muszę powiedzieć, że jestem w jakimś sensie przestraszony sam, ponieważ myśmy rozmawiali o tym wielokrotnie, że nieszczepienie powoduje zwiększenie ryzyka zachorowalności. Natomiast, że to się tak szybko zrealizuje, w tak dużej skali, tego się nie spodziewałem - powiedział doktor Paweł Grzesiowski, odnośnie ogniska epidemiologicznego w Pruszkowie. Doktor zauważył, że z kontaktu z jednym chorym zakażenie odrą rozprzestrzeniło się na dziewięć innych, niezaszczepionych osób.

"Żadnych barier"

Wirus odry działa szybko i na dużą skalę. - Właściwie nie ma żadnych barier, bo wirus przenosi się drogą powietrzną, czyli w czasie rozmowy, w czasie zabawy. Na dodatek zarażenie następuje dwa, trzy dni jeszcze przed pojawieniem się objawów - stwierdził doktor. Gdy w klasie czy grupie dzieci znajdzie się jedna osoba chora, nie ma szans żeby uniknąć zakażenia u osób nieszczepionych. Oliwy do ognia dodaje tu brak poważniejszych objawów choroby.

Doktor Grzesiowski stwierdził też, że brak objawów w postaci gorączki powoduje, że dziecko nie zostaje w domu. - Ten moment zarażenia znacznie się zmniejsza, kiedy pojawia się wysypka, dlatego ze wtedy wszyscy już widzą, [że] coś jest nie tak - mówił.

Objawy odry

Nie siać paniki

Doktor zauważył, że najlepszym sposobem na uchronienie dziecka przed postępem choroby jest dokładna obserwacja. - Okres wylegania odry to jest mniej więcej od dwóch do trzech tygodni od tego pierwszego kontaktu. A więc jeżeli dziecko zaczyna w tym okresie prezentować objawy kataralne, niezbyt może nasilone, ale trochę nietypowe, na przykład zapalenie spojówek, pojawia się światłowstręt, dziecko zaczyna unikać światła dziennego, wtedy należy zdecydowanie powiadomić o tym lekarza.

Decyzja co do sposobu wizyty powinna być podjęta telefonicznie. Należy pamiętać, że jeżeli wybieramy się z chorym do przychodzi, a będą się tam znajdować niezaszczepione dzieci, ryzyko epidemii nie mija. Dlatego należy poinformować osoby znajdujące się w poczekalni o objawach jakie ma nasze dziecko.

Aby nie rozprzestrzeniać wirusa, doktor zalecił jednak wizyty domowe. - To byłaby racjonalna sytuacja, dlatego że wychodzenie z domu i na przykład jeżdżenie komunikacją publiczną to również jest moment, gdy wirus odry potrafi zaatakować. To jest naprawdę niezmiernie zakaźny wirus - stwierdził specjalista.

Liczba przypadków zachorowań do czerwca 2018 roku (PAP/Małgorzata Latos)

Antyszczepionkowa propaganda

Doktor nazywa działanie ruchów antyszczepionkowych propagandą. - Jeżeli spojrzymy na fakty, które przedstawią aktywiści antyszczepionkowców, czyli ci którzy szerzą strach w Internecie głównie, to są to oskarżenia absolutnie kłamliwe i niepotwierdzone. Przypisywanie szczepieniu przeciwko odrze autyzmu, cukrzycy, nowotworów, alergii, chorób autoimmunologicznych jest po prostu kłamstwem - dodał.

Rocznie przybywa od 5 do 7 tysięcy osób obawiających się szczepień. - To nie są antyszczepionkowcy, to są ludzie przestraszeni przez antyszczepionkowców. A więc w moim pojęciu, jeśli dochodzi do zagrożenia życia publicznego, musimy wytoczyć najpoważniejsze argumenty prawne, żeby zatrzymać tę akcję, ponieważ codziennie przybywa osób, które w internecie czytają o tym, że szczepienia szkodzą, co jest nieprawdziwą informacją i popycha tych ludzi do błędnych decyzji - spuentował doktor.

Szczepienia przeciw odrze są w Polsce obowiązkowe

"Szczepionka przeciw odrze występuje w postaci połączonej (skoniugowanej) jako szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (tzw. MMR)" - informuje WSSE. Szczepienie jest obowiązkowe i bezpłatne. Wykonuje się je w 13-14 miesiącu życia, ponownie w 10. roku życia. Szczepionka typu MMR jest szczepionką bezpieczną.

"Przed wprowadzeniem szczepień przeciw odrze w dzieciństwie chorowała prawie każda osoba. W Polsce zanim wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciwko tej chorobie (lata 1965-1974) liczba rejestrowanych przypadków kształtowała się od 70 000 do 130 000 w latach pomiędzy epidemiami oraz od 135 000 do 200 000 w latach epidemicznych. Umierało 200-300 dzieci, a tysiące miało ciężkie powikłania wymagające długotrwałej hospitalizacji. Obecnie w Polsce każdego roku występuje od 60 do 130 zachorowań" - podaje WSSE.