Odra w Polsce. Dotąd cztery razy więcej przypadków niż w całym ubiegłym roku

W tym roku do połowy sierpnia odnotowano w Polsce 1358 przypadków odry. W tym samym okresie roku ubiegłego zarejestrowano 103 zachorowania.

Tegoroczny wynik z zaledwie ośmiu miesięcy jest czterokrotnie wyższy niż ten z całego 2018 roku. Wtedy - według danych NIZP-PZH - odnotowano 339 przypadków. W 2017 roku liczba ta była jeszcze niższa - 63.

Sprawdź meldunek NIZP-PZH za okres 1 stycznia - 15 sierpnia 2019

Przypadki odry w Polsce do lipca 2019 (WHO)

Setki tysięcy przypadków na świecie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła niedawno, że liczba zachorowań na odrę na świecie od stycznia do lipca tego roku jest prawie trzykrotnie wyższa niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Tegoroczna liczba przypadków choroby jest najwyższa od 2006 roku. Od początku bieżącego roku do końca lipca zanotowano na świecie ponad 364,8 tysięcy przypadków.

Najwięcej osób choruje na odrę w Demokratycznej Republice Konga, na Madagaskarze i na Ukrainie. Według danych organizacji duże ogniska choroby występują także w Angoli, Kamerunie, Czadzie, Nigerii, w Sudanie i Sudanie Południowym, na Filipinach, w Tajlandii i Kazachstanie. Także w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano w tym roku najwyższą od 25 lat liczbę zachorowań na odrę.

W Europie najwięcej osób choruje na odrę na Ukrainie. Jak podaje agencja AFP, odnotowano tam od początku roku ponad 57 tysięcy przypadków, 18 z nich było śmiertelnych. To najwyższa liczba od 1991 roku.

Przypadki odry na Ukrainie do lipca 2019 (WHO)

Choroba zakaźna

Odra to ostra wirusowa choroba zakaźna. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa.

Dość częste są powikłania po odrze. Lżejsze to na przykład zapalenie ucha środkowego i zakażenie żołądkowo-jelitowe, a poważniejsze, m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

"Szczepionka przeciw odrze występuje w postaci połączonej (skoniugowanej) jako szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (tzw. MMR)" - informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Szczepienie jest obowiązkowe i bezpłatne. Wykonuje się je w 13-14 miesiącu życia, ponownie w 10. roku życia. Szczepionka typu MMR jest szczepionką bezpieczną.

"Przed wprowadzeniem szczepień przeciw odrze w dzieciństwie chorowała prawie każda osoba. W Polsce zanim wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciwko tej chorobie (lata 1965-1974) liczba rejestrowanych przypadków kształtowała się od 70 000 do 130 000 w latach pomiędzy epidemiami oraz od 135 000 do 200 000 w latach epidemicznych. Umierało 200-300 dzieci, a tysiące miało ciężkie powikłania wymagające długotrwałej hospitalizacji" - podaje WSSE.