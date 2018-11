ZAOBSERWOWAŁEŚ COŚ NIEZWYKŁEGO? WYŚLIJ NAM ZDJĘCIE LUB FILM NA KONTAKT 24

Dziura w niebie. Rzadkie zjawisko nad Tychami - 12-11-2018 Nad Tychami (województwo śląskie) pojawiło się rzadkie zjawisko cavum, czyli dziura w chmurze. Zdjęcia i nagrania otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Niezwykle rzadkie zjawisko

Zdjęcia łuku okołozenitalnego dostaliśmy na Kontakt 24 od Reportera 24 o nicku Syl. Mieszkaniec Zbylitowskiej Góry podkreślił, że pierwszy raz widział takie zjawisko. "Zanim zobaczyłem, pewnie już chwilkę trwało - zawołałem żonę, a ona sprawdziła w internecie, co to jest. Zrobiła też kilka zdjęć komórką" - napisał.

Łuk okołozenitalny to rzadkie zjawisko optyczne typu halo. Powstaje w atmosferze po załamaniu światła słonecznego na drobnych kryształkach lodu o kształcie sześciokątnych płytek.

Promienie świetlne załamują się pod dużym kątem (prawie 90 stopni), przez co kolory tęczy są szczególnie odseparowane. Dzięki temu odwrócona tęcza ma wyraźniejsze barwy niż tradycyjna.

Do powstania tego zjawiska konieczne jest odpowiednie ustawienie słońca - nie może być wyżej niż 32,5 stopnia ponad horyzontem. Najpiękniejsze łuki powstają, gdy słońce znajduje się między 15 a 20 stopni ponad horyzontem.

~Syl Łuk okołozenitalny (odwrócona tęcza) nad Zbylitowską Górą









Trwało około 15 minut

Morskie fale na niebie. Rzadkie zjawisko nad Katowicami - 04-07-2018 Takich chmur nie oglądamy na co dzień. Jednak obłoki, które przypominają załamujące się fale, pojawiły się w środę nad Katowicami. Na zdjęciach uchwycił je Reporter 24. czytaj dalej

Autor opisał, że tęcza wywarła na nim duże wrażenie.

"Nie spodziewałem się tego - na zdjęciach tego nie widać, ale było bardzo jasno, a pomimo tego kolory były doskonale widoczne. Pierwsza tęcza to był normalny łuk podobny do tego po deszczu, ale za chwilę pojawiła się dużo wyraźniejsza centralnie u góry na niebie i zaczęła się powiększać. W sumie to było w tym czasie (od 13.50 do 14.15) około trzech tęcz, z tym, że ta jedna była największa. Stopniowo zaczęła blednąć, a potem już nie obserwowałem. Trwało to około 15 minut" - relacjonował autor zdjęć.