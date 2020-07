Ojciec i syn rażeni piorunem w Małopolsce

Uwaga na burze z gradem. IMGW podniósł stopień alarmów - 18-07-2020 W wielu regionach kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami z gradem. Miejscami stopień alarmów podniesiono do drugiego. Wyładowaniom będą towarzyszyć opady deszczu i silny wiatr. czytaj dalej

44-letni mężczyzna i jego ośmioletni syn zostali rażeni piorunem w miejscowości Sułków w powiecie wielickim (województwo małopolskie).

- Mężczyzna był z synem na wycieczce rowerowej. Gdy rozpętała się burza, schronili się pod drzewem. Zostali rażeni piorunem - powiedział Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Ojciec w ciężkim stanie trafił do szpitala. Chłopiec doznał poparzeń drugiego stopnia i także jest w szpitalu.

Burzowa sobota

W sobotę w części kraju występują gwałtowne burze. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na terenie kilku powiatów w Małopolsce obowiązują alarmy drugiego stopnia.

W trakcie burz może spaść tam od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 60 l/mkw. Miejscami możliwy jest grad. Porywy wiatru mogą osiągać do 80 kilometrów na godzinę.

