Około 80 żubrów pasło się przy drodze. "Nie powinny wychodzić z lasu"

Pomagają przetrwać skalniakom. Zrzucili z powietrza bataty i marchew - 12-01-2020 W objętej pożarami australijskiej Nowej Południowej Walii służby próbują nie tylko gasić pożary, ale też pomagać zwierzętom, które na spalonej ziemi pozostały bez jedzenia. Zrzucili im ze śmigłowca bataty i marchew. czytaj dalej

Zauważone w poniedziałek przy drodze żubry to stado z Puszczy Knyszyńskiej położonej na Wysoczyźnie Białostockiej. Zwierzęta znajdowały się w odległości około 40 metrów od drogi.

- One w ogóle nie powinny wychodzić z lasu. To stado ma to do siebie, że od wielu lat, kiedy zaczyna się zima, wychodzą z lasu na pola, gdzie jest dużo łatwiej o jedzenie. Nie mają żadnych granic - powiedział Arkadiusz Juszczyk z Nadleśnictwa Krynki.

Nie powinniśmy się zbliżać

Jak tłumaczył Juszczyk, żubry migrują od Krynek pod samą Sokółkę, dlatego nie powinniśmy się dziwić, że są przyzwyczajone do samochodów i zbliżają się tak blisko drogi.

- Absolutnie nie polecam podchodzenia do żubrów na odległość mniejszą niż 50-80 metrów. To jest bardzo szybkie zwierzę, więc jeżeli coś się takiemu byczkowi nie spodoba, to spokojnie może nas dogonić - podkreślił. Przejeżdżając przez okolicę, gdzie pojawią się żubry, należy mieć oczy dookoła głowy, ponieważ żubry to ogromne zwierzęta i wypadek może skończyć się tragicznie.