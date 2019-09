"Opłaca się wstać rano i pójść pobiegać". Trąba wodna w Krynicy Morskiej

Dwie osoby ranne, setki powalonych i połamanych drzew. Skutki gwałtownej pogody - 18-09-2019 We wtorek w Polsce wiał silny wiatr, środa również jest wietrzna. 792 interwencje w związku z silnym wiatrem i burzami zanotowała w całym kraju we wtorek i w środę straż pożarna - poinformował w środę rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frątczak. czytaj dalej

- Pierwszy raz w życiu widziałam takie zjawisko - powiedziała w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 Katarzyna, autorka nagrania. - Poszłam pobiegać po plaży, rano, było po 8. Zobaczyłam tę trąbę wodną. Obserwowałam ją zaledwie kilka minut, z mojej perspektywy nie przemieszczała się. Nie wiem, czy to, co widziałam, to był punkt kulminacyjny. Opłaca się wstać rano i pójść pobiegać - cieszyła się Reporterka 24.

- W Krynicy Morskiej było dziś dość wietrznie, niebo mocno zachmurzone, na nagraniu widać też fale na morzu - dodała internautka.

Słabsza niż powietrzna

Trąba wodna jest znacznie słabsza od trąby powietrznej. Jest w dużym stopniu przezroczysta i w początkowej fazie można ją zauważyć tylko dzięki śladowi, jaki zostawia na powierzchni wody. Trąby wodne nie należą do rzadkości, ale większość rozpada się przy dotarciu do lądu.

