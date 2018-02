Otrute bieliki i lisy. Policja szuka sprawcy

Śmierć królewskiego ptaka. Bielik nie przeżył zderzenia z linią energetyczną - 29-01-2018 Na martwego bielika natrafili leśnicy w Borach Kujańskich (woj. wielkopolskie). Prawdopodobnie to ptak z pary lęgowej gniazdującej w tamtejszych lasach. czytaj dalej

Kolejne dwa martwe bieliki (łącznie w tym roku już trzy w tej okolicy) zostały znalezione w pobliżu miejscowości Nowy Lubliniec - podali leśnicy z Nadleśnictwa Narol. Nieopodal znaleziono martwego lisa, który najprawdopodobniej padł ofiarą otrucia.

O sprawie została powiadomiona policja i służby weterynaryjne. Straż Leśna usunęła padłe lisy, aby zapobiec zatruciu kolejnych zwierząt.

Zagrożone także psy i koty



Jak tłumaczą leśnicy, w okresach niedoboru pożywienia bieliki - drapieżniki - żywią się także padliną. "Otruty lis jest zatem potencjalnym pokarmem dla tego ptaka oraz innych zwierząt, nawet psów i kotów" - czytamy na facebookowym profilu nadleśnictwa.

Bieliki padły prawdopodobnie po zjedzeniu zatrutego mięsa



Truciciel z premedytacją



Leśnicy podejrzewają, że mamy do czynienia z zaplanowanym działaniem, zmierzającym do pozbycia się lisów. Przypominają, że bielik podlega ścisłej ochronie gatunkowej, jest również chroniony na obszarach Natura 2000. Policja wszczęła dochodzenie, by ustalić osoby odpowiedzialne za trucie zwierząt.

Pod koniec stycznia martwego bielika - rażonego prądem - znaleziono na terenie Nadleśnictwa Złotów (województwo wielkopolskie).

Królewski ptak



Przypominający orła, bielik rywalizuje z nim o miano "króla ptaków". Według większości ekspertów to właśnie on sportretowany jest w godle Polski.