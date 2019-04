Pada, ale nadal za mało. "Potrzeba dwa, trzy razy tyle wody, ile wynosi niedobór"

Polska stanie się pustynią? "Będziemy mieć susze coraz częściej, być może co roku" - 28-04-2019

Pustynnienie Europy to już nie są prognozy, to realne zagrożenie. Wyższa temperatura, wylesianie czy deficyt wody bardzo przyczyniają się do zmian klimatu, które obserwowane są również w Polsce. Jednak jak mówił w programie "Wstajesz i weekend" profesor Wiktor Kotowski, możemy jeszcze na nie wpłynąć. czytaj dalej