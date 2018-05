Paraliż komunikacyjny, ludzie uwięzieni w autach

Stanęły tramwaje i samochody, zalanych zostało wiele budynków i ulic, straż pożarna odbierała liczne zgłoszenia o podtopieniach. To skutki piątkowych ulew, które przeszły nad częścią Polski.

Piątkowe popołudnie i wieczór obfitowały w gwałtowne zjawiska atmosferyczne: burze, ulewy, porywisty wiatr, a także opady gradu.

Na Kontakt 24 przesyłaliście liczne zdjęcia i filmy dokumentujące przejście nawałnic.

Burza zalała torowiska

Gwałtowna burza zalała w piątek po południu torowiska w wielu miejscach Gdańska. Wieczorem ruch tramwajów był stopniowo przywracany.

Kursowania autobusów miejskich nie wstrzymano, ale jeździły one niezgodnie z rozkładami jazdy. Ruch pojazdów w tunelu pod Martwą Wisłą odbywał się bez utrudnień.

Do godziny 18.30 straż pożarna interweniowała 30 razy przy odpompowywaniu wody z zalanych piwnic.

W związku z dużymi opadami deszczu zebrał się zespół zarządzania kryzysowego.

"Wszystkie dostępne siły"

Także nad Łodzią przetoczyła się ulewa.

- Do usuwania skutków ulewy skierowano wszystkie dostępne siły. W ciągu około trzech godzin do łódzkiej straży wpłynęło 180 zgłoszeń o podtopieniach i zalaniach, ale ta liczba nie oddaje jeszcze skali problemu, bo zgłoszenia nadal napływają - informował po godzinie 19 rzecznik miejskiej straży pożarnej w Łodzi Łukasz Górczyński.W wielu miejscach Łodzi na jezdniach i torowiskach tworzyły się rozlewiska, w których uwięzione zostały pojazdy, często z ludźmi w środku. Na Dąbrowie – która obok Śródmieścia najbardziej ucierpiała podczas ulewy – strażacy musieli pomóc w wydostaniu się z zalanego auta kobiecie z pięciomiesięcznym dzieckiem.Podtopionych zostało wiele posesji, w niektórych poziom wody w piwnicach sięgał dwóch metrów. Częściowo zalany został m.in. Dworzec Łódź Fabryczna, Teatr Wielki, Szkoła Muzyczna im. Wieniawskiego czy sale terapeutyczne Fundacji JiM, co oznaczać będzie przymusową przerwę w funkcjonowaniu działającego tam przedszkola i szkół dla dzieci z autyzmem. Z budynku Fujitsu trzeba było ewakuować 40 osób, bo woda spowodowała oderwanie się dużego fragmentu tynku.

Podtopienia i pioruny

Służby uprzedzały, że z powodu dużej liczby zgłoszeń niektórzy będą musieli poczekać na pomoc do soboty.

Sygnały o utrudnieniach związanych z pogodą napływały także z innych miejscowości.

Jak poinformował w wieczornym komunikacie rzecznik straży pożarnej z Mysłowic (województwo śląskie) mł. bryg. Wojciech Chojnowski, przez miasto przeszła nawałnica - burza i obfite opady deszczu. Strażacy interweniowali 17 razy, w związku "z usuwaniem skutków podtopień i uderzeń pioruna".