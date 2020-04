Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Straż: uważajmy w lasach - 20-04-2020 Od poniedziałku znów można wchodzić do lasu. Jednak wstęp do nich może utrudnić nie wirus, a zagrożenie pożarem. Uważajmy podczas spacerów - apeluje rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Krzysztof Batorski. czytaj dalej

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska dyrektorzy parków narodowych sami mają podjąć decyzję o otwarciu całości bądź części parku.

"Dyrektorzy mogą w ramach lokalnego rozpoznania zamknąć określony rejon lub szlak, jednak nie cały park." - przekazał resort środowiska.

Nie wszystkie parki narodowe poinformowały już o tym, w jakim zakresie będą otwarte. Poniżej znajdziecie listę wszystkich parków, która będzie aktualizowana.

CZY W LESIE TRZEBA NOSIĆ MASECZKĘ?

1. Białowieski Park Narodowy - otwarty

W komunikacie czytamy, że w celach turystycznych i rekreacyjnych udostępnione są:

- Park Pałacowy z wyłączeniem polany edukacyjnej;

- Obręb Ochronny Rezerwat, przy czym limitowana osób na obszarze ochrony ścisłej to maksymalnie cztery osoby. Nie ma tam możliwości wjazdu bryczką;

- Rezerwat Pokazowy Żubrów, gdzie przebywać może do 40 osób. Wyłączony z użytku jest plac zabaw, tarasy widokowe oraz część wystawowa i edukacyjna w Pawilonie Edukacyjnym.

2. Babiogórski Park Narodowy - otwarty

W poniedziałek otwarto większość szlaków w Babiogórskim Parku Narodowym - poinformowała dyrekcja Parku. Zamknięty jest jedynie szlak żółty zwany Akademicką Percią. Rokrocznie korzystać z niego można dopiero wtedy, gdy pozwali na to pogoda. Akademicka Perć, służąca tylko do podchodzenia, jest zawsze zamknięta przez cały sezon zimowy.

Dyrekcja Babiogórskiego Parku Narodowego, z uwagi na epidemię koronawirusa, zaapelowała w poniedziałek do turystów, by przestrzegali kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim muszą zakrywać usta i nos maseczką lub chustą, a także zachować dystans co najmniej dwóch metrów od innych osób. Zalecane jest użycie rękawiczek jednorazowych, które po wykorzystaniu należy wyrzucić do kosza. Przyrodnicy podkreślili, że szlaki i infrastruktura turystyczna w Parku nie są dezynfekowane.

3. Biebrzański Park Narodowy

Brak informacji na stronie internetowej parku i w mediach społecznościowych.

4. Bieszczadzki Park Narodowy - otwarty

- W związku z ogłoszeniem pierwszego etapu łagodzenia obostrzeń informujemy, iż począwszy od poniedziałku udostępniamy szlaki piesze - powiedział zastępca dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego dr Przemysław Wasiak.

"Korzystanie z wiat nie jest dozwolone. Nieczynne są pola biwakowe. Prosimy o dostosowanie się do poleceń Służby Parku. Na bieżąco będziemy wydawać kolejne szczegółowe komunikaty" - przypomina dyrekcja parku.

5. Park Narodowy "Bory Tucholskie" - otwarty

Jak czytamy w komunikacie, dozwolone jest poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych, udostępnionych szlakach turystycznych. Jedynie dwa fragmenty zielonego szlaku pieszego we wschodniej i południowej części Parku są nadal zamknięte.

Zamknięte pozostaje Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie wraz z Zagrodą Pokazową Zwierząt oraz Botaniczna ścieżka dydaktyczna w Charzykowach. Obowiązuje zakaz korzystania z miejsc małej infrastruktury leśnej i wiat.

Dyrekcja parku zaznacza, że dostępne są wszystkie miejsca postoju na jego terenie, ale z ograniczoną pojemnością.

6. Gorczański Park Narodowy - otwarty

Obszar Gorczańskiego Parku Narodowego dostępny jest do celów edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania i fotografowania, a także w celach zarobkowych.

Jak czytamy na stronie parku, wyjątkiem są miejsca biwakowania. Zamknięty ze względów bezpieczeństwa jest szlak spacerowy z doliny Kamienicy drogą stokową do polany Jaworzyna Kamienicka).

7. Park Narodowy Gór Stołowych

Nie ma informacji na stronie internetowej parku i w mediach społecznościowych.

8. Kampinoski Park Narodowy - otwarty

W Kampinoskim Parku Narodowym otwarte są szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne i parkingi. Zamknięte pozostają jednak ośrodki ośrodki edukacyjne i obiekty infrastruktury turystycznej, czyli polany rekreacyjne, place zabaw, urządzenia sportowe, miejsca odpoczynku i wiaty.

9. Karkonoski Park Narodowy - otwarty

Karkonoski Park Narodowy otworzono, ale niektóre szlaki nadal są zamknięte. Z powodu ograniczeń w przekraczaniu granicy z Czechami zamknięta jest Droga Przyjaźni - szlak czerwony, grzbietowy od Mokrej Przełęczy do Przełęczy Okraj wraz ze Śnieżką. W związku z ograniczeniami epidemicznymi, nieczynny jest Wodospad Kamieńczyka. Nie można korzystać też z wiat i stref wypoczynku.

Władze Karkonoskiego Parku Narodowego poinformowały, że niektóre szlaki nieczynne są ze względu na zagrożenie lawinowe: szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki (Kocioł pod Śnieżką); szlak żółty od schroniska Pod Łabskim Szczytem w stronę Śnieżnych Kotłów; szlak zielony od schroniska Pod Łabskim Szczytem; szlak niebieski na Śnieżkę (Droga Jubileuszowa); szlak żółty przez Biały Jar; szlak zielony od górnej stacji wyciągu na Szrenicę do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym przy skałkach Trzy Świnki oraz szlak niebieski od Domku Myśliwskiego do schroniska Samotnia.

Zamknięte z powodów przyrodniczych, dla ochrony cietrzewi i sokołów wędrownych, są też szlaki: niebieski od Domku Myśliwskiego do Schroniska Samotnia; zielony tzw. Ścieżka nad Reglami od schroniska pod Łabskim Szczytem do Rozdroża pod Wlk. Szyszakiem; żółty od schroniska pod Łabskim Szczytem w kierunku Śnieżnych Kotłów; niebieski od Skalnego Stołu do Przełęczy Okraj; zielony od Polany Bronka Czecha do szlaku czerwonego niedaleko Słonecznika.

10. Magurski Park Narodowy

Nie ma informacji na stronie internetowej parku i w mediach społecznościowych.

11. Narwiański Park Narodowy

Nie ma informacji na stronie internetowej parku i w mediach społecznościowych.

12. Ojcowski Park Narodowy - otwarty

Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego poinformowała o odwołaniu jego zamknięcia, jednak kilka obiektów nadal jest nieczynnych. Mowa o znajdujących się w zarządzie parku, czyli Zamku Kazimierzowskim w Ojcowie, ekspozycji przyrodniczej, Jaskini Ciemnej i Jaskini Łokietka.

13. Pieniński Park Narodowy

Nie ma informacji na stronie internetowej parku i w mediach społecznościowych.

14. Poleski Park Narodowy

Nie ma informacji na stronie internetowej parku i w mediach społecznościowych.

15. Roztoczański Park Narodowy - otwarty

Szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, poznawcze i spacerowe w Roztoczańskim Parki Narodowym zostały otwarte. Dyrekacja RPN zaznacza jednak, że wyłączone z użytku są nadal ośrodek edykacyjno-muzealny i punkt informacji turystycznej.

16. Słowiński Park Narodowy - otwarty

Słowiński Park Narodowy został otwarty, ale znajdujące się w nim obiekty nadal są nieczynne.

- Odwiedzający mogą skorzystać z jego (parku - red.) uroków, przejść się po nim, przejechać rowerem. Natomiast szereg różnych urządzeń, obiektów położonych w parku pozostaje zamkniętych. Nie możemy ich udostępnić ze względu na nadal obowiązujące obostrzenia - powiedział dyrektor SPN Marek Sobocki.

Obiekty, które pozostają zamknięte, to między innymi: Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie oraz jego filie w Rowach i w Rąbce. Nie skorzystamy też z wieży widokowej Rowokół i latarni morskiej w Czołpinie.

17. Świętokrzyski Park Narodowy

Nie ma informacji na stronie internetowej parku i w mediach społecznościowych.

18. Park Narodowy Ujście Warty - otwarty

Na terenie Parku Narodowego "Ujście Warty" ponownie udostępnione dla turystów są szlaki i ścieżki przyrodnicze. Jak podaje dyrekcja parku, nadal zamknięte pozostają: plac edukacyjnpo-sprawnościowy na Górce Czarnowskiej, ośrodek edukacyjny w Parku w Chyrzynie i wszystkie toalety na ternie parku.

"Pozostała infrastruktura jest dostępna ale nie jest dezynfekowana! Dlatego zalecamy, w miarę możliwości, unikanie dotykania poręczy, stołów, elementów czatowni itp." - podkreślają władze parku w komunikacie.

19. Wielkopolski Park Narodowy - otwarty

Wielkopolski Park Narodowy został otwarty. Jego władze przypominają jednak o standardowych zasadach zachowania bezpieczeństwa w związku z pandemią. Nie należy też między innymi grupowo korzystać z parkingów oraz unikać zatłoczonych szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych czy miejsc widokowych.

20. Wigierski Park Narodowy

Nie ma informacji na stronie internetowej parku i w mediach społecznościowych.

21. Woliński Park Narodowy - otwarty

Jak poinformowało biuro prasowe zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, parki z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego są otwarte. W ich skład wchodzi Woliński Park Narodowy. Można korzystać też z plaż.

22. Drawieński Park Narodowy - otwarty

Drawieński Park Narodowy jest częścią Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Tak jak Woliński Park Narodowy też jest otwarty dla turystów.

23. Tatrzański Park Narodowy

Teren Tatrzańskiego Parku Narodowego nie został na razie otwarty dla turystów. Jak przekazała Paulina Kołodziejska z Zespołu Komunikacji i Wydawnictw TPN, trzeba zaznaczyć, że parki narodowe mają różną specyfikę. Nie każdy generuje duży ruch turystyczny. Otwarcie szlaków w części parków narodowych spowoduje ruch jedynie lokalny, spacerowy, a w innych parkach - jak w tatrzańskim, karkonoskim czy nadmorskim - otwarcie spowoduje generację ludzi i bardzo duży ruch turystyczny.

- Mamy pewne obawy, ponieważ otwarcie nawet wybranych odcinków szlaków w Tatrach spowoduje u nas generację dużego ruchu i koncentrację ludzi - wyjaśniła.

