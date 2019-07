"Patrzę, deski lecą, wszystko, blacha". Burze szalały nad Polską

Do Polski zaczyna napływać chłodne powietrze - 30-07-2019 Pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie. czytaj dalej

Łączny bilans zniszczeń

W poniedziałek przez Polskę przetoczyły się burze, lokalnie były gwałtowne. W wielu regionach obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne.

Jak poinformował we wtorek rano rzecznik komendanta głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak, strażacy ubiegłej doby interweniowali 901 razy.

Z powodu burz uszkodzonych zostało 35 budynków. Jak powiedział Frątczak, bardzo wiele poniedziałkowych interwencji było związanych z usuwaniem połamanych na skutek burz drzew, które tarasowały ulice i trasy kolejowe. Strażacy brali udział również w kilkuset interwencjach wypompowywania wody.

Jak powiedział, najwięcej interwencji było na Mazowszu – 303, Lubelszczyźnie - 87, w woj. łódzkim - 85 i po 63 w Wielkopolsce i Małopolsce.

Seria ulew w Warszawie

We wszystkich akacjach związanych z usuwaniem skutków burz wzięło udział prawie 5 tysięcy strażaków PSP i OSP. Strażak z Olecka (woj. opolskie), który brał udział w usuwaniu skutków wichur, został ranny - spadł na niego konar drzewa.

Po popołudniowej nawałnicy w Warszawie na Żoliborzu i Bielanach odnotowano wiele połamanych drzew.

Wieczorem burza przetoczyła się przez kolejne dzielnice. Tym razem gwałtowne opady deszczu spowodowały podtopienia na Targówku i Pradze Północ.

- Tu się kręciło, tu było tak, że dosłownie te drzewa, wszystko zawirowało. Z metra wyszedłem, nie mogłem wyjść, tam cały czas trzeszczało. Ten dach nad wyjściem do metra, to chodził - opisywał jeden z mieszkańców Warszawy.

Ponad 80 interwencji

Według informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Łodzi w poniedziałek wieczorem kilka tysięcy odbiorców w regionie było pozbawionych prądu - najwięcej w rejonie Sieradza i Bełchatowa.

Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi starszy kapitan Jędrzej Pawlak poinformował, że do godziny 21 w niedzielę strażacy odnotowali ponad 80 interwencji. Najwięcej w Skierniewicach, Sieradzu i Łowiczu. Większość z nich dotyczyła usuwania wiatrołomów i wypompowywania wody z zalanych piwnic.

Dachy budynków gospodarczych uszkodzone zostały w Łowiczu i Skierniewicach. W miejscowości Janisławice - z powodu gwałtownych porywów wiatru - doszło do zawalenia się budynku gospodarczego, w którym przechowywanych było ponad 70 ton zboża.

W samej Łodzi z powodu intensywnego deszczu zatrzymano ruch tramwajów na ulicy Kilińskiego przy ulicy Tymienieckiego w dwóch kierunkach jazdy, ponieważ utworzyło się tam rozlewisko.

Skutki burz na Podkarpaciu

Ponad 60 razy interweniowali strażacy na Podkarpaciu. Dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie informował, że najwięcej interwencji strażaków odnotowano w powiecie leżajskim, rzeszowskim, dębickim i niżańskim.

Najczęściej dotyczyły one usuwania z dróg powalonych drzew i połamanych konarów. Strażacy odpompowywali także wodę z zalanych piwnic i posesji, w tym z podtopionego skupu złomu w powiecie mieleckim.

- W Łańcucie tuż przy strażnicy PSP drzewo spadło na jadące dwa samochody strażackie. Nikomu nic się nie stało, a drzewo pomogli usunąć strażacy ze strażnicy - przekazał dyżurny.

Do podobnej sytuacji doszło w Ostrowie Wielkopolskim. - W odległości około 50 metrów przed wozem strażackim przewróciło się dość sporych rozmiarów drzewo, które uniemożliwiło nam dojazd skuteczny do miejsca do którego zostaliśmy zadysponowani. Usuwanie tego drzewa trwało ponad godzinę - mówił st. kpt. Bartosz Mazurek z ostrowskiej straży pożarnej.

- Strasznie. Ściana dymu, deszczu no i w końcu szumor taki i przewróciło się. Patrzę, deski lecą, wszystko, blacha. Ja myślałam, że jest koniec świata - opisywała mieszkanka Ostrowa Wielkopolskiego.

Ewakuacje w województwie świętokrzyskim

Jak poinformował dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, w całym regionie strażacy interweniowali blisko 50 razy. 30 z tych interwencji dotyczyło powalonych konarów drzew. Woda zalała również piwnice, ulice i drogi.

Najtrudniejsza sytuacja panowała w powiecie ostrowieckim, gdzie strażacy interweniowali 25 razy. Wiatr zerwał dachy z dwóch budynków gospodarczych. Strażacy usuwali konary drzew na liniach energetycznych i te, które blokowały przejazd na drogach.

W obawie przed niebezpiecznymi zjawiskami w miejscowości Biały Brzeg w województwie świętokrzyskim ewakuowano obozy harcerskie. O szczegółach przeczytasz TUTAJ.