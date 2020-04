Pełnia Różowego Księżyca na Waszych zdjęciach

WIDZIAŁEŚ COŚ CIEKAWEGO? PODZIEL SIĘ SWOJĄ RELACJĄ NA KONTAKT 24

W ciągu ostatniej nocy Księżyc wyglądał zjawiskowo. Na niebie mogliśmy obserwować Różową Pełnią. Do kulminacyjnego punktu doszło o godzinie 4.35, jednak okazała tarcza widoczna była już we wtorek wieczorem.

Ponadto mieliśmy do czynienia także z superpełnią, inaczej nazywaną super-Księżycem, co oznacza, że Srebrny Glob wydaje się większy i jaśniejszy niż zwykle. Do takiej sytuacji dochodzi, kiedy Księżyc znajduje się w perygeum, czyli w punkcie położonym najbliżej Ziemi na swojej eliptycznej orbicie.

Średnia odległość Ziemia-Księżyc wynosi 384 400 kilometrów. Jak pisze popularyzator astronomii Karol Wójcicki, we wtorek krótko po godz. 20 Księżyc znajdował się w odległości 356 928 km od naszej planety. Był większy o 14 procent i jaśniejszy o 30 proc. niż zazwyczaj. Poprzednia superpełnia wystąpiła w marcu tego roku.

Dlaczego różowa?

Oryginalne pochodzenie nazw nadawanych każdej pełni Księżyca sięga setek lat, do rdzennych Amerykanów. Pełnię Księżyca w kwietniu nazywa się Różową, ponieważ wiosną tereny Ameryki Północnej porastają floksy - kwiaty o różowym odcieniu.

Inne nazwy Pełni Różowego Księżyca to Pełnia Kiełkującej Trawy, Pełnia Jajeczna i Pełnia Rybna.

~Jan Zachód księżyca

~Dariusz Super Pełnia





~Sylwester B. Superpełnia księżyca 08.04.2020r.

~Włodek Pełnia Różowego Księżyca na Kujawach

kazansky Superpełnia różowego Księżyca poczytaj