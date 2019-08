Perkoz zaplątany w żyłkę wędkarską. "Gdybyśmy nie podpłynęli, byłoby po ptaku"

"Miał drgawki, oczopląs, nie był w stanie utrzymać równowagi" - 17-08-2019 Młody bielik z objawami silnego zatrucia trafił do lubelskiej Fundacji Epicrates. Na razie nie wiadomo, czy ktoś chciał zrobić mu krzywdę, czy też jego kontakt z trucizną był przypadkowy. czytaj dalej

Pan Mariusz wybrał się z żoną i synem do przystani żeglarskiej Kietlice. Kiedy stamtąd odpływali, im oczom ukazał się niecodzienny widok.

- Zauważyłem perkoza, który spokojnie siedział na wodzie. Te ptaki nie są takie spokojne z natury, wiec przykuło to moją uwagę. Postanowiliśmy do niego podpłynąć - mówił Reporter 24 w rozmowie z redakcją Kontaktu 24.

Okazało się, że ptak był zaplątany w żyłkę wędkarską, a dziób miał w połowie zanurzony w wodzie.

- Myślę, że gdybyśmy nie podpłynęli, to byłoby po ptaku. Ledwo się ruszał - opisywał.

"Obrócił się i kwaknął dwa razy"

Reporter 24 razem z żoną wziął perkoza na łódkę i wspólnie zdjęli z niego żyłkę.

- To był wspaniały widok, kiedy z czasem jej zdejmowania, ptak nabierał sił i po chwili zaczął się ruszać i normalnie oddychać. Całe szczęście nic mu się nie stało. Najpiękniejszym momentem, zupełnie nietypowym, był moment, w którym go wypuściliśmy. Perkoz odpłynął kawałek, ale po chwili obrócił się i kwaknął dwa razy. To było piękne podziękowanie - relacjonował pan Mariusz. Jak dodał, obserwowali go z synem i żoną jeszcze przez chwilę, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, ale ptak "odpłynął w najlepsze".

- Ja czuję misję, jeśli chodzi o ratowanie życia. Na co dzień pracuję w straży granicznej i jestem ratownikiem na jeziorze. Nie pierwszy raz też udało mi się uratować zwierzę. Kiedyś razem z ekipą uratowaliśmy sarnę. To takie ważne, żeby pomagać tym najsłabszym - powiedział Reporter 24.

