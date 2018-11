Pięć ofiar śmiertelnych mrozów w ciągu jednaj doby

Uwaga na gołoledź i porywisty wiatr - 30-11-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte alerty przed silnym wiatrem i marznącymi opadami. Zimowa aura niesie ze sobą wiele zagrożeń czytaj dalej

Zimowa aura niesie ze sobą wiele zagrożeń. Ujemna temperatura, przenikliwy wiatr i duża wilgotność sprzyjają wychłodzeniu organizmu. Minionej doby z powodu wychłodzenia zmarło pięć osób - poinformowało w piątek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od początku listopada w wyniku wychłodzenia zmarło 10 osób.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, aby zwracać szczególną uwagę na osoby śpiące na ławkach czy przystankach, gdyż przy tak niskich temperaturach organizm człowieka bardzo szybko się wychładza.

Mrozy w nocy

Pogodę w Polsce kształtuje wyż znad Ukrainy i Rosji. Mróz zawdzięczamy arktycznym masom powietrza z dalekiej północy. W piątek najniższą temperaturę odnotowano na stacji pomiarowej w Stuposianach w Bieszczadach: -21,4 stopnia Celsjusza.

Pod koniec tygodnia nastąpi ocieplenie. Wraz z frontem okluzji do kraju napłynie ciepłe powietrze.

- To mroźne powietrze będzie wypierane na wschód do Rosji, na Ukrainę, Białoruś. Do nas będzie nacierać cieplejsze powietrze. Wcale nie jest wykluczone, że w przyszłym tygodniu, kiedy ten front wraz z ciepłym powietrzem wedrze się do Polski, będziemy mieli 10 stopni Celsjusza - mówił we "Wstajesz i wiesz" prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Jak postępować w przypadku podejrzenia hipotermii?

Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, m.in. osoby bezdomne i starsze.

W przypadku podejrzenia hipotermii bardzo ważne jest jak najszybsze udzielenie pierwszej pomocy. Należy jednak pamiętać o ocenie bezpieczeństwa danego miejsca oraz założyć rękawiczki, aby samemu nie doznać odmrożeń. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie oddechu i przytomności poszkodowanego. Po zawiadomieniu odpowiednich służb, powinniśmy zadbać, aby nie doszło do dalszego wychłodzenia organizmu i w miarę możliwości zabrać poszkodowanego w cieplejsze miejsce. Gdy jego ubranie jest mokre, należy je rozciąć i zdjąć. W przypadku podejrzenia odmrożeń powinno się rozluźnić uciskające części garderoby, które ograniczają ukrwienie. Osobę poszkodowaną trzeba okryć kocem lub folią izotermiczną - złotą stroną do góry.

Jeśli poszkodowany jest przytomny, w miarę możliwości powinniśmy podać mu gorący napój z wysoką zawartością cukru. Nie może zawierać alkoholu, ponieważ sprzyja on wyziębieniu organizmu. Uszkodzenia skóry powinniśmy zabezpieczyć suchym opatrunkiem. W celach rozgrzania ciała nie można go pocierać ani gwałtownie poruszać poszkodowanym. Należy pamiętać o kontrolowaniu oddechu osoby poszkodowanej do czasu przyjazdu karetki.

Jak chronić się przed mrozem? (RCB)

Przez całą dobę czynne są numery alarmowe: 112 i 997. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie.

Ubiegłoroczny bilans

Oficjalne dane policji mówią, że w okresie od listopada do marca sezonu 2017/2018 w wyniku wychłodzenia zmarły 83 osoby - 74 mężczyzn, osiem kobiet i jedno dziecko (nietrzeźwy piętnastolatek pozostawiony przy drodze). Z analiz policji w ośmiu przypadkach, bezpośrednio przed śmiercią, ofiary spożywały alkohol. Dwunastu zmarłych to były osoby bezdomne.